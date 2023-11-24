5 Film Ikonik Rano Karno, Aktor yang Jadi Ketua TPD Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Rano Karno dikukuhkan sebagai Ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar Pranowo-Mahfud MD Provinsi Banten dalam kegiatan yang digelar di Tangerang Selatan, pada 23 November 2023.

Di luar karier politiknya, pria 63 tahun ini memiliki rekam jejak panjang di dunia akting. Dia terlahir di keluarga seniman, di mana sang ayah, Soekarno M. Noer memperkenalkan dunia film padanya sejak kecil.

Film Lewat Tengah Malam yang dibintangi sang ayah, merupakan film pertama yang dibintangi Rano Karno saat usianya masih 9 tahun. Setelahnya, dia mengikuti jejak sang ayah menjadi aktor dan populer di akhir tahun ‘70-an.

Berikut adalah lima film ikonik Rano Karno versi Okezone:

1.Si Doel Anak Betawi (1972)