LOS ANGELES - Penyanyi solo pria, Ed Sheeran, sudah tidak perlu lagi diragukan kepopulerannya. Lewat lagu-lagunya yang romantis, pria berambut pirang ini dengan mudahnya dikenal oleh masyarakat dan semakin populer.

Baca Juga: Sempat Batal, Ed Sheeran Akan Gelar Konser di GBK pada Mei 2019

Salah satu lagu Ed Sheeran yang berjudul Shape of You misalnya, banyak masyarakat di berbagai belahan dunia yang sering mendengarkan, termasuk Indonesia. Bahkan, radio-radio lokal Indonesia pun kerap memutarkan lagu yang memiliki irama cukup asyik untuk bergoyang dan lirik yang romantis ini.

Tidak cukup sampai di situ saja, dalam platform digital, lagu Shape of You milik Ed Sheeran pun banyak disukai oleh masyarakat, dan ternyata secara resmi dinobatkan sebagai track terlaris sepanjang masa versi Spotify. Tak tanggung-tanggung, Shape of You telah diputar lebih dari dua miliar kali, dilansir Okezone dari laman Daily Mail, Rabu (12/12/2018).

Kabar yang sangat membahagiakan ini dibagikan Ed Sheeran pada pengikut dan penggemarnya di media sosial. Lewat Instagram Ed Sheeran mengekspresikan kebahagiaannya.

“Terima kasih dunia. Lagu pertama hingga dua miliar stream di @spotify,” tulis Ed Sheeran.

Mengetahui kabar dan prestasi idolanya, para netizen pun beramai-ramai mengucapkan selamat pada Ed Sheeran. Mereka pun bergurau bahwa ada keterlibatan para penggemar untuk lagu tersebut, yang mungkin telah berkontribusi pada setengah bagian dari dua miliar itu.

Sekadar informasi, lagu Shape of You sendiri pertama kali dirilis pada Januari tahun lalu. Lagu ini merupakan salah satu lead single dari album Ed Sheeran yang ketiga, bertajuk "Divide".

Baca Juga: Bukan Hanya Ernest Prakasa, Arie Kriting Ikut Sentil Arie Untung

Prestasi Ed Sheeran lewat lagu Shape of You tidak hanya kali ini saja. Sebelumnya lagu tersebut telah menduduki posisi puncak di tangga lagu di 34 negara, dan menjadi lagu terlaris pada 2017 di Inggris. Lagu Shape of You pun juga sempat membuat Ed Sheeran memenangkan penghargaan Grammy Awards 2018 untuk kategori Best Pop Solo Performance pada Januari.

(LID)