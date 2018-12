JAKARTA – Peperangan cuitan antara Ernest Prakasa dan Arie Untung masih memanas. Kejadian itu bermula ketika Ernest membalas cuitan Arie yang membahas mengenai demo 812 di Malaysia pada Minggu (9/12/18).

Saat itu Arie menuliskan tweet “The power of ukhuwah Malaysia 812” disertai dengan foto-foto peserta yang mengikuti aksi itu. Cuitannya itu dikomentari oleh komedian Ernest yang menjelaskan mengapa terjadinya demo 812 di Malaysia dan mengatakan bahwa Arie lebih pro ke diskriminasi etnis.

Baca Juga: Sempat Berhenti, Miley Cyrus Kembali Konsumsi Narkoba

Baca Juga: Melahirkan Anak Pertama, Ardina Rasti dapat Ucapan Romantis dari Suami

Di cuitan yang berbeda, pada (10/12/18), Ernest menuliskan “Buat yang pengen tau lebih jauh soal ICERD, baca ini ya. Demo di Malaysia itu menentang ini. Jadi yang mendukung demonya = pro diskriminasi. Sesederhana itu.” Tweet itu juga disertai sebuah foto yang menggambarkan penjelasan apa itu ICERD (International Convention n The Elimination of All Forms of Racial Discrimination).

Menanggapi tweet yang dibuat oleh Ernest, Arie pun mengunggah sebuah gambar yang menampilkan cuitan dari komedian 36 tahun. Ia mengatakan bahwa gerakan 812 itu merupakan aksi “selametan” yang diadakan karena belum disahkannya penolakan ICERD. Ia juga mengatakan bahwa ia bukan warga Malaysia dan ia tidak perlu membahas apakah ia pro atau kontra dengan aksi tersebut.

Aksi 812 di Malaysia sendiri merupakan aksi sebagai bentuk protes terhadap International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) atau Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial yang dilakukan pada Sabtu (8/12/18).

Para peserta aksi ini merupakan simpatisan suatu partai oposisi yang menentang rencana Perdana Menteri Malaysia, Mahatir Mohammad, untuk meratifikasi konvensi PBB tersebut karena bertentangan dengan ajaran Islam. Meski sebelumnya Mahair sudah menyatakan tidak akan menjalankan rencana itu.

(aln)