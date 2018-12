NEW YORK – Kolaborasi antara penyanyi adalah hal yang wajar terjadi. Belum lama ini, beredar lagu kolaborasi antara Dua Lipa dan BLACKPINK. Kolaborasi yang tersebut seolah membuat penikmat musik lebih membuka pikiran, sebab ada dua genre berbeda yang dapat disatukan.

Selain Dua Lipa dan BLACKPINK, kabar kolaborasi pun mencuat dari salah satu personel BTS. Dari kabar yang berhembus di media sosial, BTS digosipkan akan berkolaborasi bersama penyanyi solo pria, Ed Sheeran.

Kabar kolaborasi tersebut ramai diperbincangkan, tepatnya ketika Suga lewat akun Twitter @BTS_twt, mencuitkan tangkapan layar yang turut menyebutkan akun Twitter Ed Sheeran @edsheeran.

“Hmm… This is for you @edsheeran #SUGA,” tulisnya.

Setelah mencuitkan tweet tersebut, ada sekira 563 ribu lebih netizen menanggapi tweet ini. Suga mungkin hanya menggoda Ed Sheeran lewat Twitter, tapi bukan pula hal yang tidak mungkin bagi BTS dan Ed Sheeran untuk menjalin kolaborasi, mengingat Dua Lipa dan BLACKPINK telah memulainya.

Melihat tweet yang bertagar Suga itu pun, penggemar langsung ingin sekali mengetahui lebih lanjut kebenarannnya. Demikian dilansir Okezone dari laman Independent, Selasa (11/12/2018).

Setelah tangkapan layar yang dibagikan jadi viral di media sosial, para penggemar pun mulai melihat potensi lagu ketika mereka berduet. Seperti diketahui Ed Sheeran dan BTS merupakan artis terlaris di dunia.

Meski mungkin cukup sulit untuk membayangkan seperti apa nantinya lagu yang akan Ed Sheeran dan BTS nyanyikan, tapi yang pasti kolaborasi antar benua dan genre ini bukanlah hal yang baru pertama kali terjadi.

Pasalnya, sebelum kabar kolaborasi Ed Sheeran dan BTS atau Dua Lipa dan BLACKPINK muncul, sudah ada sebelumnya grup vokal dan penyanyi yang berbeda genre dan benua berkolaborasi. Mereka di antaranya, yaitu Weezer dan Lil Wayne, ada pula Slash dan Fergie. Dengan adanya kolaborasi seperti ini, maka akan memberikan kesan yang unik pada musik dan semakin mudah diingat lagunya.

