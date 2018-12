View this post on Instagram

NEXT IS WINNER!!! 많은 인서들의 요청에 따라 위너의 3집 정규앨범은 해외 투어가 끝나는 내년 2월로 연기하고 대신 올 12월에는 느낌이 오는 싱글곡을 선 발표하여, 위너와 인서들에게 2018년 최고로 행복한 연말을 선물하고 싶습니다… _ Having considered numerous requests from ICs, we decided to postpone the release of WINNER’s 3rd full-length album to top of next year (after February when overseas tour end), and instead will first release a new single this December to make the 2018 year-end the best and happiest ones for WINNER and ICs.... #WINNER #위너 #COMINGSOON #NEWRELEASE #YG