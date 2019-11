SEOUL - Pemain drama 100 Days My Prince, D.O 'EXO' dan Nam Ji Hyun baru-baru ini dikabarkan akan tampil menjadi cameo dalam drama Dear My Room yang tayang di stasiun TV kabel O’live. Hal tersebut dibenarkan oleh pihak TV O’live yang menyatakan keduanya telah menyelesaikan syuting adegan cameo tersebut.

“Mereka meluangkan waktu meskipun jadwal keduanya sangat sibuk dan berpartisipasi dalam syuting untuk drama ini," ungkap perwakilan TV O’live seperti dilansir Soompi, Jumat (7/12/2018).

D.O dan Nam Ji Hyun bahkan sudah selesai melakukan syuting cameo mereka untuk Dear My Room. Tak dijelaskan apa peran yang dimainkan oleh keduanya sebagai cameo.

"Nam Ji Hyun dan D.O sudah menyelesaikan syuting mereka sebagai cameo di Dear My Room," sambung perwakilan TV O'live.

D.O dan Nam Ji Hyun memutuskan untuk tampil di Dear My Room karena hubungan baik mereka dengan sutradara So Jae Hyun. PD So adalah sutradara di balik 100 Days My Prince yang mempertemukan D.O dan Nam Ji Hyun.

Selain sutradara, para staf drama Dear My Room juga merupakan kru 100 Days My Prince. Hal ini makin membuat D.O dan Nam Ji Hyun dengan senang hati menerima tawaran menjadi cameo. Penampilan cameo keduanya akan tampil pada paruh kedua penayangan Dear My Room.

Dear My Room sendiri merupakan drama yang diangkat dari serial webtoon cukup populer. Drama ini menceritakan tentang seorang wanita lajang yang berada dalam kesulitan setelah berhenti menjadi desainer editing.

Drama ini diperankan oleh Ryu Hye Young yang sebelumnya terkenal lewat drama Reply 1988. Sementara itu, drama Dear My Room sendiri tayang setiap hari selasa pukul 23.00 waktu setempat.

