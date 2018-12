NEW YORK - Harian The New York Times mendapuk aktor Korea Selatan Yoo Ah In sebagai salah satu ‘Aktor Terbaik 2018’. Daftar yang terdiri dari 12 aktor itu dirilis koran berusia 167 tahun itu pada Kamis malam (6/12/2018) waktu setempat.

Yoo Ah In terpilih berkat aktingnya dalam film Burning yang menjadikannya sebagai satu-satunya aktor Korea yang masuk dalam daftar tersebut. The New York Times menyebut akting sang aktor sebagai sesuatu yang ‘suram’, namun juga ‘memesona’ dan ‘menarik’.

Dalam artikelnya, The New York Times mengatakan, “Yoo Ah In adalah bintang besar dan karismatik di Korea Selatan. Dengan bantuan Lee Chang Dong (sutradara film Burning), dia menyulap kebingungan yang mendalam menjadi sebuah anomi. Dia hampir antikarismatik -hampir.”

“Yoo Ah In memiliki semuanya. Wajah tampan yang akan menghanyutkanmu dan menimbulkan mispersepsi besar. Sangat memungkinkan, orang yang kita tinggalkan di akhir film ini juga hadir di menit pembukanya,” imbuh koran tersebut.

Dalam perhelatan Festival Film Internasional Busan (BIFF) yang ke-23 pada 6 Oktober silam, Yoo Ah In sempat berkisah tentang perannya dalam Burning. Aktor 32 tahun asal Daegu, Korea Selatan itu mengaku, berakting tanpa memikirkan target spesifik.

“Setelah syuting (berjalan) beberapa kali, aku mulai mendapatkan feeling tentang karakter yang kuperankan. Tentu saja aku melakoninya berdasarkan skenario. Namun kala itu, mengeksplorasi karakter itu lebih jauh adalah pendekatan yang paling tepat,” ujarnya seperti dikutip dari Soompi, pada 7 Oktober silam.

Yoo Ah In menambahkan, tak ada gaya berakting tertentu yang ingin diterapkannya dalam Burning. “Beberapa hal malah keluar secara alami. Tapi pada dasarnya, aku hanya mengikuti atmosfer yang sudah tercipta dalam skenario. Tujuanku, untuk menikmati akting yang lebih efektif,” paparnya.

Sementara itu, Yoo Ah In masuk dalam daftar ‘Aktor Terbaik 2018’ bersama Glenn Close (The Wife), Ethan Hawke (First Reformed), Toni Collette (Hereditary), Lakeith Stanfield (Sorry to Bother You), Regina Hall (Support the Girls), Julia Roberts (Ben is Back), Yalitzia Aparicio (Roma), dan Else Fisher (Eight Grade).

Sementara nama populer lainnya yang masuk dalam daftar itu adalah Emma Stone, Rachel Weisz, dan Olivia Colman untuk film The Favorite.*

