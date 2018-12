JAKARTA - Penjualan tiket konser BLACKPINK di Jakarta sudah mulai dibuka hari ini, Jumat (7/12/2018). Antusiasme yang besar dari penggemar membuat sejumlah kategori tiket langsung luder terjual.

Pantauan Okezone, sekira pukul 19.54 WIB, beberapa kategori yang sudah sold out adalah Bronze Left dan Right, Jade (Numbering seating), Silver Left dan Right, Gold, Silver Left dan Right + Sound Check, serta Gold + Sound Check.

Sementara untuk kategori-kategori sejatinya masih tersedia. Hanya saja, fans yang ingin membeli harus sabar untuk me-refresh web pembelian tiket untuk mendapatkan tiket yang batal dibeli. Diamond A-D, Ruby A-D plus Sound Check, hingga Diamond A-D plus Sound Check, semuanya masih tersedia.

Konser BLACKPINK di Jakarta akan digelar pada Minggu, 20 Januari 2019 di ICE BSD, Tangerang. Ini akan menjadi konser solo pertama Jisoo cs di Tanah Air.

2019 World Tour BLACKPINK in Your Area ini merupakan tur dunia pertama bagi girlgroup yang hadir sejak 2016 lalu. Selain Jakarta, beberapa kota yang akan disambangi oleh BLACKPINK adalah Bangkok (12-13 Januari 2019), Hong Kong (26 Januari 2019), Manila (2 Februari 2019), Singapore (15 Februari 2019), Kuala Lumpur (23 Februari 2019), dan Taipei (3 Maret 2019).

Tur dunia ini menyusul konser solo pertama mereka di Korea dengan tajuk “In Your Area” yang sudah digelar pada 10-11 November 2018, di Olympic Gymnastics Arena.

(LID)