JAKARTA - Babak Road to Grand Final Indonesian Idol Junior 2018 akan digelar minggu depan. Sayangnya, langkah Nashwa Zahira harus terhenti sore hari ini lantaran perolehan voting yang cukup rendah.

Anneth Delliecia Nasution pun menjadi nama pertama yang berada di posisi aman. Disusul dengan Deven Christiandi Putra serta Gemilang Abet Nego yang menjadi finalis empat besar Indonesian Idol 2018.

Nama Raisya Olfat dan Nasywa Zahira dipastikan berada di posisi tidak aman lantaran tak memiliki voting yang cukup untuk duduk di posisi tiga besar vote terbanyak. Namun, penampilannya yang cukup mendapatkan kritik dari juri, membuat langkah Nashwa akhirnya terhenti di Spekta Top 5 Indonesian Idol Junior.

Sebelumnya, gadis 13 tahun ini diketahui menjadi kontestan terakhir dalam babak Spekta Top 5 Indonesian Idol 2018. Membawakan lagu milik Elvis Presley berjudul Can't Help Falling In Love, penampilan Nashwa dirasa kurang dibandingkan penampilannya minggu lalu.

"Nashwa, kamu enggak sebagus yang kemarin lho. Satu yang kamu harus latih lagi seperti biasa, head voice, nafasnya dipanjangin lagi, dan teknik skillnya mungkin kamu harus panggil vokal coach lagi untuk lebih memperdalam ilmu," kata Maia Estianty.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Rayi RAN dan menyebut bahwa penampilan Nashwa hari ini kurang maksimal. Bahkan ia sempat menyarankan Nashwa untuk bisa memanfaatkan kesepatan melatih teknik vokalnya agar dirinya dapat tampil lebih baik lagi.

"Aku cukup setuju sama apa yang bunda Maia katakan. Dan aku mau ngasih tahu ke kamu, manfaatkan banget kesempatan yang kamu punya ini dan waktu untuk belajar di Indonesian Idol ini. Mudah-mudahan ke depannya kamu bisa menjadi penyanyi yg lebih bagus lagi. Amin," tuturnya.

(aln)