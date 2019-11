JAKARTA - Setelah Halfworld, aktor asal Malaysia Bront Palarae kembali ambil peran dalam sebuah serial drama. Bront bermain dalam serial drama remake produksi Malaysia bertajuk The Bridge.

Dalam serial bergenre thriller misteri ini, Bront memerankan tokoh sebagai polisi Malaysia yang menuntaskan kasus pembunuhan. Syuting serial ini, Bront pun melakoni beberapa adegan yang cukup berisiko.

Baca Juga: Cuma Teman Biasa, Irma Darmawangsa Bantah Disebut Pelakor

Baca Juga: Lihat Bon Belanja Nagita Slavina, Brisia Jodie: Mules

Sebuah insiden pun sempat dialami Bront kala itu. Ia harus merasakan cedera pada salah satu otot kakinya.

"Saya sempat alami kecelakaan saat syuting. Otot kaki saya terkoyak, sampai saya enggak bisa jalan. Akibat dari cedera tersebut, syutingnya sampai mundur seminggu. Kecelakaan itu terjadi ketika saya melakukan aksi stunt, dua minggu sebelum selesai syuting," ujar Brown kepada media melalui sambungan video call yang dilakukan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (29/11/2018).

Mengalami kecelakaan tersebut, Bront pun harus beristirahat sejenak demi memulihkan kondisi kakinya. Hal tersebut membuat setelah Bront pulih, ia semakin dikejar waktu untuk menyelesaikan Syuting.

"Syuting tertunda, jadi di re-write the script. Kta tapi enggak ada pilihan, show must go on. Karena habis ini aku ada syuting film lain juga, jadi jadwal sudah padat banget dan harus diburu-buru," lanjut aktor 40 tahun itu.

Sesaat mengalami kejadian tersebut, Bront sempat dilarikan ke rumah sakit. Namun sayangnya, jadwal syuting yang padat membuatnya tak mengikuti saran dokter untuk terapi.

"Mulai ke MRI Scan, dokter bilang kalau aku harus terapi, cuma karena aku syuting jadi enggak bisa ikut sesi terapi. Jadi syuting aja sampai oke. Kerasa tapi untungnya ada pain killer," kata bintang film Pengabdi Setan itu.

Insiden yang dialami Bront tak terlalu berpengaruh terhadap aktingnya di serial The Bridge. Diakui oleh Bront, hal itu tak terlepas dari tim produksi yang mampu membuat suasana lebih baik.

"Tapi tim produksi bagus sekali. Jadi menyenangkan lah. Sakit tapi tetep oke. Ini juga bukan pertama kali buat saya," pungkasnya.

(aln)