JAKARTA - Serial drama berjudul The Bridge kini tayang di aplikasi Viu setiap hari Senin dan Selasa. Episode pertama dari serial ini sudah mulai tayang sejak Senin, (26/11/2018).

Serial drama bergenre thriller misteri ini menceritakan tentang penemuan jenazah di perbatasan negara Malaysia dan Singapura. Hal tersebut membuat para penyidik dari dua negara itu bekerjasama untuk memecahkan kasus tersebut.

Baca Juga: Cuma Teman Biasa, Irma Darmawangsa Bantah Disebut Pelakor

Baca Juga: Lihat Bon Belanja Nagita Slavina, Brisia Jodie: Mules





The Bridge merupakan remake dari salah satu drama series Skandinavia berjudul sama. Namun, The Bridge satu ini dibuat dengan latar belakang Malaysia dan Singapura.

Bront Palarae, aktor asal Malaysia menjadi salah satu bintang di serial drama ini. Bront berperan sebagai polisi Malaysia yang harus menuntaskan kasus tersebut. Untuk memecahkan kasus ini, Bront tak sendiri. Ia bekerja sama dengan polisi Australia yang diperankan oleh Rebecca Lim.

"Saya berperan sebagai polisi Malaysia, seorang detektif yang menemukan mayat terbelah dua, saya seperti melihat puzzle," ujar Bront Palarae kepada awak media dalam sambungan video call di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (29/11/2018).

Kedua tokoh polisi dari negara yang berbeda ini terlihat begitu menggambarkan kepribadian dari masing-masing negara. Namun, dengan perbedaan yang begitu terlihar, keduanya harus bekerja sama demi menuntaskan kasus penemuan mayat tersebut.

Alur cerita menarik dan sulit ditebak pun menjadi daya tarik tersendiri untuk drama serial ini. Hal itulah yang membuat Bront optimis bahwa serial drama yang dibintanginya ini akan diminati masyarakat Asia.

" The Bridge punya story line yang memikat, performance yang meyakinkan. Selain itu, nilai hiburannya juga tinggi. Ini membuat saya optimis drama ini begitu diminati masyarakat khususnya Asia Tenggara," sambung Bront.

The Bridge menjadi salah satu drama serial yang dapat disaksikan melalui Viu. Selain itu, serial ini juga dapat disaksikan melalui HBO, HBO Go, dan HBO on Demand di beberapa negara kawasan Asia, seperti Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Hong Kong, Makau, Maladewa, Mongolia, Myanmar dan Thailand.

(aln)