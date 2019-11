SEOUL – Aktor Welcome to Waikiki, Lee Yi Kyung akan bergabung dalam drama terbarunya bertajuk Children of Nobody. Ini akan menjadi comeback tercepat Lee Yi Kyung ke layar kaca setelah proyek sebelumnya Partners for Justice.

“Saya pribadi penggemar karya penulis Do Hyun Jung. Jadi ketika menemukan naskah Children of Nobody yang penuh ketegangan dan sangat menarik, saya tidak punya pilihan lain selain memilih drama ini dengan hati yang berdebar,” tutur Lee Yi Kyung dilansir dari Soompi, Selasa (13/11/2018).

Drama dengan genre thriller misteri ini akan menceritakan kisah seorang anak misterius, dan seorang wanita yang mengalami insiden menegangkan. Wanita itu akan mencoba mencari tahu kebenaran di balik insiden itu dengan menggunakan puisi sebagai bukti. Drama ini berfokus pada penyelidikan psikologis yang mencekam.

Lee Yi Kyung akan berperan sebagai Kang Ji Hun, seorang detektif yang mencoba memecahkan insiden misterius yang terus terjadi. Lee Yi Kyung juga memiliki keyakinan yang kuat dalam keadilan dan hukum. Aktor itu akan memimpin drama Children of Nobody bersama dengan Kim Sun Ah yang berperan sebagai Cha Woo Kyung.

Selain itu menurut Lee Yi Kyung, karakter Kang Ji Hun merupakan seorang pria dengan karisma yang kuat. Dengan begitu dirinya merasa tertarik untuk terlibat dalam drama ini.

“Kang Ji Hun adalah tsundere (seseorang yang dingin di luar tetapi sebenarnya hangat di dalam). Dia adalah detektif yang dingin dan mendadak berani ketika menghadapi kasusnya, walau sebenarnya sangat lembut dan hati-hati. Saya mencoba menunjukkan beberapa gambar yang berbeda dibandingkan dengan karakter detektif biasa lainnya. Saya mencoba untuk terlihat dan terdengar netral dengan karakter saya saat tengah menyelidiki kasus, dan saya akan mencoba untuk terlihat lebih dramatis ketika melakukan interogasi, ” sambung aktor berusia 29 tahun itu.

Kecintaan Lee Yi Kyung terhadap drama yang akan datang ini meningkatkan banyak antisipasi dari pemirsa. Drama Children of Nobody akan menempati slot tayang Rabu-Kamis di MBC dan tayang perdana setelah berakhirnya Terius Behind Me pada 21 November 2018.

