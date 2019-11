SEOUL – SBS akhirnya merilis dua poster utama drama Death Song atau Hymn of Death. Dalam foto yang dirilis, terlihat pemeran utama dalam tersebut, yakni Lee Jong Suk dan Shin Hye Sun.

Kedua poster berwarna hitam dan putih itu bercampur dengan suasana yang mencerminkan cinta tulus dan emosional kedua karakter. Selain itu, poster-poster itu juga memasukkan tagline, “Death Song, lagu terakhir yang dinyanyikan di akhir kehidupan seseorang.”

Death Song akan bercerita tentang kisah cinta tragis antara Yun Sim Deok (Shin Hye Sun), sopranos ternama Korea dengan seorang dramawan, Kim Woo Jin (Lee Jong Suk). Drama itu diangkat dari lagu Yun berjudul In Praise of Death (Hymn of Death) yang dirilis pada 1926.

Kisah cinta keduanya terjadi pada kolonialisasi Jepang di Korea. Kim Woo Jin merupakan seorang mahasiswa sastra bahasa di Jepang yang juga merupakan komposer berbakat pada masa itu. Sedangkan Yoon Shin Deok merupakan seorang penyanyi soprano Korea pertama yang berbakat. Sayangnya, pada masa itu bakatnya tidak terlalu mendapat apresiasi hingga akhirnya ia pun menjadi penyanyi pop.

Lagu Praise of Death terjual hingga 100.000 kopi, setelah Yun Sim Deok dan Kim Woo Jin memutuskan bunuh diri dengan meloncat dari kapal penumpang yang berlayar dari Simonoseki menuju Busan.

Selain Lee Jong Suk dan Shin Hye Sun, sejumlah aktor muda lainnya juga turut membintangi drama tersebut. Aktor Lee Sang Yeob misalnya, berlakon sebagai tunangan Yun Sim Deok. Sementara aktris pendatang baru Park Sun Im berperan sebagai istri Kim Woo Jin yang kala itu berprofesi sebagai supermodel. Sementara aktor Lee Ji Hoon akan berlakon sebagai Hong Nan Pa, sahabat Kim Woo Jin dan Yun Sim Deok.

Kisah hidup Yun Sim Deok ini pernah dua kali diangkat ke layar lebar. Film pertama berjudul Yun Sim Deok yang disutradarai oleh An Hyeon Cheol dan dibintangi oleh aktris Moon Hee, dirilis pada 1969.

SBS juga telah menjadwalkan drama spesial Death SongHymn of Death akan tayang pada 27 November 2018. Drama itu akan mengisi slot yang ditinggalkan Where Stars Land, sebelum akhirnya Revenge is Back tayang pada 10 Desember 2018. Demikian dilansir Soompi.

