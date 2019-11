JAKARTA - Ajang pencarian bakat The Voice Indonesia musim ketiga akan segara dapat disaksikan di GTV mulai 1 November 2018 mendatang. Pada tayangan perdananya besok, para peserta terlebih dahulu harus mengikuti babak blind audition untuk membuat para coach mau menekan tombol I Want You dan membalikkan kursi mereka.

Berbeda dengan sebelumnya, The Voice Indonesia musim ini akan menghadirkan duet antara coach Nino RAN dan coach Vidi Aldiano. Kehadiran mereka berdua tentu akan menambah seru ajang kompetisi ini, mengingat keduanya bisa saja saling beradu agrumen dengan coach senior seperti Armand Maulana, Anggun C Sasmi, dan Titi DJ.

Dalam tayangan Kamis besok, para peserta diharuskan bertarung untuk bisa lolos ke babak selanjutnya, yakni Battle Round. Pada babak tersebut, para peserta akan di adu oleh peserta lainnya, dimana lagu-lagu yang akan dinyanyikan merupakan lagu yang dipilih oleh para coach.

Kurang lebih 15 peserta dari beberapa daerah di Indonesia akan berjuang menarik perhatian para coach. Tidak hanya menyanyikan tembang milik musisi Indonesia, para peserta juga akan membawakan lagu milik penyanyi Internasional, salah satunya adalah One Direction.

Berhasilkah para peserta mencuri hati para coach? Dan siapakah coach yang paling banhak mendapat peserta untuk masuk ke dalam team mereka?

Sebelumnya, offair audition yang meliputi open audition, private aidition, dan big audition di 18 kota besar di Indonesia sudah sempat dilaksanakan. Bahkan untuk peserta yang tak bisa menjangkau lokasi audisi, pihak The Voice juga sempat membuka audisi secara online melalui platform meTube.id.

The Voice Indonesia akan ditayangkan di GTV mulai 1 November 2018 mendatang, pada Pukul 19.30 WIB. Acara ini juga akan di pandu oleh host seperti Ananda Omesh dan Astrid Tiar.

