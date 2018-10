SEOUL - Sepanjang Oktober 2018, persaingan drama Korea untuk slot tayang Senin-Selasa tampaknya cukup ketat. Hal itu terlihat dari rating penonton yang dirilis Nielsen Korea, pada Rabu (3/10/2018).

Mengutip Soompi, Where Stars Land menjadi penguasa rating di saluran TV nasional. Sepanjang penayangannya pada 2 Oktober 2018, drama itu membukukan rating rata-rata nasional sebesar 6,3 persen pada paruh pertama penayangannya.

Kemudian pada bagian kedua, angka itu melejit hingga menyentuh 8,6 persen. Angka tersebut, menurut Nielsen Korea, naik 1,4 persen dibandingkan episode sebelumnya. Namun apabila merujuk pada rating real time, drama yang ditayangkan SBS itu sudah mencapai rating dua digit, mencapai 11,3 persen pada pukul 22.53 KST.

Mengikuti di belakangnya ada drama terbaru MBC, Bad Papa, yang membukukan rating rata-rata sebesar 3,4 persen untuk bagian pertama dan 4 persen pada paruh kedua. Sementara Lovely Horribly mengakhiri masa tayangnya dengan rating rata-rata sebesar 2,9 persen dan 3,3 persen.

Rating drama yang ditayangkan KBS dan dibintangi Song Ji Hyo dan Park Si Hoo tersebut memang terbilang fluktuatif. Ia memulai debutnya pada 13 Agustus 2018 dengan rating 4,8 persen dan 5 persen. Sepenjang penayangannya, Lovely Horribly membukukan rating tertinggi sebesar 6,2 persen pada 27 Agustus 2018.

Rating drama itu semakin terperosok ke angka 1 persen saat libur Chuseok, pada 24 September 2018. Minggu depan, slot kosong yang ditinggalkan Lovely Horribly akan digantikan oleh drama terbaru Cha Tae Hyun dan Bae Doona, Best Divorce.

Sementara untuk saluran TV kabel, rating masih dikuasai oleh 100 Days My Prince dengan capaian 9,2 persen dan titik tertinggi 10,6 persen. Meski drama yang diperankan Nam Ji Hyun dan Do Kyung Soo itu tayang di TV kabel dengan cakupan penonton lebih kecil, toh ratingnya mampu melampaui Where Stars Land.

Drama itu mulai menarik perhatian penonton setelah Hong Shim (Nam Ji Hyun) dan suaminya, Won Deuk (yang juga Putra Mahkota Lee Yool) semakin dekat satu sama lain. Perlahan, Won Deuk juga mulai mendapatkan kembali potongan ingatannya yang hilang.

Di lain pihak, drama terbaru Seo Hyun Jin dan Lee Min Ki, The Beauty Inside, tak mampu berbuat banyak. Film arahan Song Hyun Wook dan ditayangkan JTBC itu hanya mendapatkan rating rata-rata nasional sebesar 2,8 persen saat debut pada 1 Oktober 2018.

Film yang diadaptasi dari film berjudul serupa, diperankan oleh Lee Min Ki, Seo Hyun Jin, Lee Da Hee, dan Ahn Jae Hyun. Kisahnya seputar seorang perempuan yang selalu terbangun di tubuh berbeda setiap harinya.

Lalu dari deretan drama di atas mana yang menjadi drama Korea favoritmu?

(SIS)