JAKARTA - Jessica Iskandar perlu berbangga hati dengan pencapaian kariernya di industri hiburan. Pasalnya, ibu dari El Barack Alexander ini berhasil dipilih oleh ajang pencarian bakat Asia's Next Top Model musim ke-6 untuk menjadi juri tamu dalam ajang kecantikan tersebut.

Mendapat kesempatan untuk menjadi juri, tentu membuat kekasih Richard Kyle ini merasa berbangga hati. Bahkan ia mengaku mendapatkan banyak pengalaman serta teman-teman baru.

"Senang, bangga, terus banyak teman-teman yang katanya bangga banget," ungkap Jessica Iskandar yang ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (2/10/2018).

"Aku senang banget soalnya kan merupakan pengalaman yang baru buat aku di ajak jadi juri tamu di acara Internasional. Jadinya seneng belajar syuting di tempat lain di negara lain, terus ketemu orang baru," sambungnya.

Mengenai awal mula dirinya bisa terpilih menjadi juri tamu di ajang Internasional tersebut, wanita 30 tahun ini mengaku sempat mengira bahwa dirinya hanya ditipu. Namun lantaran mendapatkan banyak penjelasan, belum lagi pihak Asia's Next Top Model mengaku sangat menyukai gaya dari bintang film Dealova tersebut, ia pun akhirnya percaya dan menerima tawaran tersebut.

"Awalnya di tawarin by email, terus aku pikir hoax kan, aku tanya, 'Why why why?' terus kenapa harus pilih aku," tuturnya.

"Tapi mereka kasih penjelasan, mereka suka gaya aku, mereka pikir aku unik terus aku sudah punya debut sendiri di dunia entertainment di Indonesia. Jadi menurut mereka aku yang cocok. Ya sudah," tambahnya.

Sayangnya, prestasi Jessica Iskandar tidak membuat seluruh masyarakat Indonesia berbangga dengan pencapaian tersebut. Bahkan sebagian besar ada yang mencibir kehadirannya dalam ajang tersebut.

Menanggapi hal tersebut, wanita yang akrab disapa Jedar ini hanya bisa pasrah dan menikmati segala pro dan kontra masyarakat.

"Ya yang namanya pro kontra itu selalu ada. Kita nikmatin saja," pungkasnya.

(aln)