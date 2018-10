SEOUL – Aktor Jo In Sung selalu dikenal dengan aktingnya yang apik dan karismanya yang memancar saat bermain peran. Ternyata, di balik itu semua, Jo In Sung membuat orang terkaget ketika dirinya mengaku merupakan sosok yang sombong di masa lalunya.

Dalam sebuah interview bersama majalah Esquire, Jo In Sung mulai membuka diri dan menceritakan bagaimana sosok dirinya di masa lalu.

“Saya hanya tidak menunjukkan sikap sombong saya. Tapi, sebenarnya saya dulu sangat sombong,” ungkap Jo In Sung jujur seperti dilansir Soompi, Selasa (2/10/18).

Pemain It’s Okay, That’s Love itu mengaku bahwa kesombongan it uterus berlanjut hingga akhirnya berakhir sejak lima tahun lalu.

Salah satu alasan Jo In Sung sadar dan berubah menjadi tidak sombong lagi ialah karena suatu hal. Dirinya mengaku sempat tidak mengetahui hal-hal apa saja yang penting bagi dirinya. Sehingga, dirinya hanya bisa bersombong.

Namun, Jo In Sung mengaku sudah sadar dan lebih tahu hal-hal yang penting bagi dirinya dan lebih menghargai sekitar.

Sadarnya Jo In Sung dari rasa sombong itu juga dikarenakan dirinya ingin berubah lebih baik agar ia tidak berada di tempat yang salah dan dalam situasi yang buruk karena sifat sombongnya itu.

“Saya dulu tidak menyadari apa yang penting bagi saya. Saya rasa saya sedang tidak berada di tempat yang salah. Ini semua sangat penting karena tidak ada yang terjadi sekarang ini. Tidak ada yang terjadi pada diri saya sekarang ini,” ungkap pria 37 tahun itu.

“Itu lah kebahagiaan. Orangtua saya sehat. Adik saya baik-baik saja. Saya bekerja keras. Terlepas dari hasil atas kejadian ini, saya senang dan bersyukur bahwa ini bukan skenario atau kejadian terburuk,” tutup Jo In Sung.

Belum lama ini, Jo In Sung sedang terlibat dalam proyek film berjudul The Great Battle. Film tersebut mendapat pencapaian yang memukau setelah perilisan serentak di bioskop-bioskop. Walau terlibat dalam film sukses tersebut, Jo In Sung mengaku sempat menolak tawaran bermain di The Great Battle.

“Sebenarnya, saya tolak tawaran bermain di The Great Battle, bukan hanya dua kali, tapi sebanyak tiga kali. Publik telah memiliki gambaran pasti tentang pemimpin dalam proyek-proyek film sejarah, itu lah mengapa saya menolak tawaran itu berkali-kali,” jelas kerabat Lee Kwang Soo itu.

