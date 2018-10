SEOUL - Medio September 2018, Mystic Entertainment mengumumkan pihaknya akan menggarap seri film pendek yang menggaet Lee Ji Eun alias IU sebagai pemeran utamanya. Menariknya, pada Selasa (2/10/2018), Mystic Entertainment mengumumkan aktris Bae Doona akan bermain dalam satu dari empat film tersebut.

Selain Bae Doona, Mystic Entertainment mengumumkan sederet aktor pendukung lainnya. “Akan banyak aktor hebat dalam proyek ini, seperti Bae Doona, Park Hae Soo (Prison Playbook), dan Kim Tae Hoon (Angry Mom). Selain itu, keempat judul film pendek yang memasang IU sebagai pemeran utamanya ini akan diarahkan oleh empat sutradara berbeda,” ungkap Mystic Entertainment dalam keterangan resminya seperti dikutip dari Soompi.

Bae Doona dikenal dengan kualitas aktingnya yang unik. Tahun ini, dia bermain dalam dua proyek drama: Kingdom dan Best Divorce. Serial Kingdom yang akan didistribusikan oleh Netflix pada Desember 2018, diperankan Bae Doona bersama aktor Joo Ji Hoon dan Ryu Seung Ryong.

Serial yang mengambil setting era Joseon itu ditulis oleh Kim Eun Hee dan disutradarai oleh Kim Seong Hun. Sementara dalam Best Divorce, dia akan beradu akting dengan aktor senior Cha Tae Hyun. Kisahnya berfokus pada kehidupan seorang pria dan wanita di usia 30-an dan bagaimana mereka memandang cinta, pernikahan, dan keluarga.

Selain ketiga aktor yang disebutkan di atas, aktor Lee Sung Wook, Jung Joon Won, dan Shim Dal Gi aktor pendatang baru di lini film independen juga akan memeriahkan daftar aktor pendukung film seri itu.

Penonton tampaknya sangat menunggu kembali IU berakting setelah semester I 2018 mencuri perhatian lewat akting apiknya dalam My Mister. Ini sekaligus tantangan bagi sang aktris mengingat dia akan berakting dalam empat film berbeda dengan deretan lawan main yang sangat berpengalaman.

Setelah daftar pelakon, Mystic Entertainment juga mengumumkan empat sutradara yang akan menggarap film pendek tersebut. Im Pil Sung yang mengarahkan film Hansel and Gretel (2007) dan Scarlet Innocence (2014) mengisi satu kursi dalam proyek tersebut.

Selanjutnya ada Lee Kyung Mi salah satu sutradara wanita dalam proyek ini. Film The Truth Beneath yang dirilis pada 2016 dan memasang Son Ye Jin dan mendiang Kim Joo Hyuk sebagai pemeran utama, merupakan karya terakhirnya.

Kim Jong Kwan yang mengarahkan Phantoms of the Archive pada 2014 merupakan sutradara selanjutnya yang mengisi proyek film pendek ini. Terakhir, Jeon Go Woon (Microhabitat) akan menjadi sutradara wanita terakhir yang bergabung dalam proyek ini.*

(SIS)