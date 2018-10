SEOUL – Sukses Should We Kiss First? pada semester I 2018, membawa Kim Sun Ah pada proyek layar kaca terbarunya. Melansir Soompi, Senin (1/10/2018), aktris 42 tahun itu akan comeback lewat drama, Red Moon, Blue Sea.

Dalam drama tersebut, Kim akan berperan sebagai Cha Woo Kyung, seorang konsultan psikologi anak yang sayang keluarga. Kehidupannya tampak sempurna, hingga suatu hari dia terlibat dalam sebuah insiden misterius. Kecelakaan itu membuatnya kehilangan segalanya dalam sekejap mata.

Namun, kehidupan sempurnanya itu hilang dalam sekejap mata, ketika ia mengalami sebuah insiden misterius. Cha kemudian memutuskan untuk mencari kebenaran di balik insiden tersebut dengan bantuan detektif kriminal, Kang Ji Heon.

Karakter detektif itu akan diperankan oleh aktor Welcome to Waikiki, Lee Yi Kyung. Ia digambarkan memiliki kepribadian easy going namun menyimpan rahasia masa lalu yang kelam.

Duet aktor senior dan pendatang baru ini memang cukup dinanti penonton, mengingat Kim adalah salah satu artis Korea dengan jaminan rating. Sementara Lee, tercatat sebagai salah satu aktor pendatang dengan kualitas akting mumpuni.

Kim dikenal lewat drama populer, My Lovely Sam Soon bersama Hyun Bin, pada 2005. Drama 16 episode arahan sutradara Kim Yoon Cheol itu sukses meraih rating rata-rata sebesar 37,6 persen. Sementara Lee, menarik perhatian pencinta drama Korea lewat lakon komikalnya dalam Welcome to Waikiki. Dia juga terlibat dalam drama Partners for Justice yang menutup akhir episodenya dengan rating 9,6 persen.

Sementara itu, Red Moon, Blue Sea akan diarahkan oleh duet sutradara Choi Jung Gyu dan penulis skrip Do Hyun Jung. PD Choi diketahui pernah menggarap sejumlah drama populer: King's Doctor dan Two Weeks. Sementara penulis Do adalah sosok di balik skenario apik serial Que Sera Sera dan The Village: Achiara’s Secret.

Red Moon, Blue Sea dijadwalkan tayang pada November 2018, setelah serial Terius Behind Me mengakhiri masa tayangnya.

