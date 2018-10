SEOUL - Jessica Oh a.k.a Jessi akan menggelar tur konser perdananya di Eropa, sepanjang 14-26 November 2018. “[Pengumuman] Kami dengan senang hati mengumumkan tur selanjutnya dengan JESSI! Kami berencana untuk konser di 6-7 kota Eropa. Jadwal resmi tur konser akan kami beritahukan secepatnya!” tulis Young Bros, organizer tur konser tersebut seperti dikutip Okezone lewat Facebook, pada Senin (1/10/2018).

Meski belum membocorkan jadwal resmi tur tersebut, namun Young Bros mengumumkan kota-kota yang akan disinggahi oleh Jessi. Beberapa di antaranya adalah Wina, Rotterdam, Dusseldorf, Paris, London, dan Milan. “Kami masih mempertimbangkan untuk satu kota lagi,” imbuh organizer tersebut.

Jessi diketahui merilis karya terakhirnya, Down, pada 6 Juli 2018. Sayang, lagu itu mendapat cukup banyak kritikan karena dia dinilai terlalu mengumbar kemolekan tubuhnya. Mafhum, video klip yang syuting di Bali itu dipenuhi adegan bikini dan tarian twerking di tepi pantai.

Namun Jessi tak tinggal diam dengan semua kritik tersebut. Dia mengungkapkan, “Aku tahu, kau tak seharusnya melakukan hal seperti itu di Korea. Tapi kau tahu? Aku siap dengan kritikan!”

Pelantun Gucci itu menambahkan, “Aku meyakini bahwa setiap perempuan harus percaya diri dengan tubuh mereka. Jika kau percaya diri dengan tubuhmu, sah saja untuk mempertontonkannya. Sungguh, aku sangat berharap setiap perempuan di manapun bisa melakukan apapun yang mereka inginkan.”

Jessi yang lahir di New York dan menghabiskan masa kecilnya di New Jersey, kembali ke Korea Selatan saat masih berusia 15 tahun. Dia memulai debutnya di industri musik K-Pop dengan merilis ‘Get Up’, pada 2005. Menariknya, itu bukanlah album rap yang menjadi genrenya saat ini.

Rehat selama 5 tahun, Jessi meluncurkan album keduanya, ‘The Rebirth’. Sayangnya, album itu tak terlalu sukses di pasaran yang membuat Jessi vakum bermusik dan kembali ke Amerika.

Dia kembali ke industri musik sekitar 5 tahun kemudian, dengan bergabung dalam trio hip-hop Lucky J. Grup itu kemudian merilis digital single Can You Hear Me pada 2014. Jessi mulai membangun kembali kariernya sebagai seorang rapper dengan terlibat dalam program Immortal Songs 2 dan Unpretty Rapstar.

Pada 2016, dia kembali terlibat dalam variety show Sister’s Slam Dunk yang semakin melambungkan namanya. Tahun lalu, Jessi akhirnya merilis album EP ‘Un2verse’ yang berisi lima lagu, termasuk Gucci yang menjadi track andalan. Lagu tersebut debut di peringkat 99 Gaon Digital Chart dengan 22.251 unduhan.

