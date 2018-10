LOS ANGELES – Bulan September ditutup dengan Night School yang memuncaki box office. Film terbaru dari duo komedian, Kevin Hart dan Tiffany Haddish ini berhasil menggusur The House With A Clock In Its Walls yang sebelumnya bertengger di posisi pertama.

Night School sukses meraup pendapatan sekira USD28 juta pada pekan perdana penayangannya. Di tengah penonton bioskop yang sepi di bulan September ini, hasil tersebut cukup memuaskan bagi film dengan tema komedia dewasa.

Tak berbeda jauh dengan Night School, posisi kedua pun ditempati oleh film baru. Film animasi terbaru dari Warner Bros., Smallfoot berhasil mengeruk pendapatan sekira USD23 juta. Dengan mendapatkan jatah di 4.131 layar, WB seharusnya kecewa karena Smallfoot gagal memenuhi ekspektasi mereka di mana harus mendapatkan pendapatan awal dari USD25-30 juta.

Posisi ketiga ditempati oleh jawara pekan lalu, The House With A Clock In Its Walls. Pada pekan ini, film yang dibintangi oleh Jack Black dan Cate Blanchett itu hanya mendapatkan untung sebesar USD12,5 juta.

A Simple Favor dan The Nun melengkapi posisi lima besar box office pekan ini. A Simple Favor menghasilkan sekira USD6,6 juta sementara The Nun menambah pundi-pundi penghasilan mereka dengan USD5,4 juta.

Berikut daftar lengkap box office pekan ini yang dilansir dari Entertainment Weekly, Senin (1/10/2018):

1. Night School – USD28 juta

2. Smallfoot – USD23 juta

3. The House With a Clock in Its Walls – USD12,5 juta

4. A Simple Favor – USD6,6 juta

5. The Nun – USD5,4 juta

6. Hell Fest – USD5,1 juta

7. Crazy Rich Asians – USD4,2 juta

8. The Predator – USD3,7 juta

9. White Boy Rick – USD2,4 juta

10. Peppermint – USD1,8 juta

