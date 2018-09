JAKARTA - Setelah 10 minggu berada di puncak tangga lagu internasional, Maroon 5 akhirnya sukses mematahkan dominasi In My Feelings milik Drake. Band asal Los Angeles yang berkolaborasi dengan rapper Cardi B lewat Girls Like You itu sukses menjadi raja baru dalam chart pekan ini.

Ini cukup menarik mengingat Maroon 5 cukup bersabar menanti di peringkat kedua sepanjang 7 minggu untuk akhirnya mengambil alih puncak chart. Lagu Girls Like You dirilis pada 30 Mei 2018 dan saat ini video klipnya telah melampaui 950 juta viewers di YouTube. Sementara Drake, harus puas menempati peringkat kedua setelah 12 minggu wara-wiri di chart.

Pergerakan mengejutkan chart internasional pekan ini sebenarnya terjadi di peringkat ketiga yang ditempati oleh Eminem. Ini merupakan pekan perdana Killshot masuk ke dalam chart dan langsung menempati posisi ketiga. Diss track ini merupakan performa tertinggi Eminem sebagai ‘pendatang baru’ di chart, setelah 5 tahun lalu dia dan Rihanna bertahan selama 4 minggu di peringkat pertama chart lewat The Monster.

Selebihnya, urutan tangga lagu pun tidak mengalami perubahan yang berarti. Lagu I Like It yang dinyanyikan Cardi B bersama Bad Bunny dan J Balvin yang minggu lalu berada di peringkat ketiga, harus melorot tiga posisi.

Selain itu, Post Malone dan Juice WRLD bertukar tempat pekan ini. Juice lewat lagu Lucid Dreams menggeser Better Now milik Post Malone dari peringkat keempat dan membuatnya duduk di posisi kelima. Sementara itu, Kanye West (I Love It), 6ix9ine (FEFE), dan Travis Scott (Sicko Mode) masing-masing turun satu peringkat.

Sementera posisi buncit diisi 5 Seconds Of Summer yang sukses menggeser Khalid & Normani lewat lagu Youngblood. Sementara Love Lies milik Khalid turun ke peringkat 11. Berikut adalah rangkuman Chart Musik Internasional seperti dirangkum Okezone dari Billboard:

1. Maroon 5 ft. Cardi B – Girls Like You

2. Drake – In My Feelings

3. Eminem - Killshot

4. Juice WRLD – Lucid Dreams

5. Post Malone – Better Now

6. Cardi B, Bad Bunny & J Balvin – I Like It

7. Kanye West & Lil Pump – I Love it

8. 6ix 9ine ft. Nicky Minaj dan Murda Beatz – FEFE

9. Travis Scott – Sicko Mode

10. 5 Second Of Summer - Youngblood

