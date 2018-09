View this post on Instagram

Doa utk Palu , Donggala dskitarnya. πŸ™πŸΌπŸ˜’πŸ™πŸΌ β€’ β€’ Kmaren istri dan anak2 sy beserta rombongannya di cancel penerbangannya ke Palu ternyata ada bencana Gempa dan Tsunami. Smoga Tuhan melindungi saudara2 kita di sana. Amin. @vitta_dessy @audralasso #arilasso #prayforpalu