SEOUL - Seo In Guk bersama rekan-rekannya di drama The Smile Has Left Your Eyes menggelar konferensi pers di Amoris Hall, Seoul pada Jumat (28/9/2018). Dalam kesempatan itu, Seo In Guk sediki menyinggung tentang kontroversi wajib militernya (wamil).

Ketika sesi perkenalan diri, Seo In Guk meminta sedikit waktu kepada rekan-rekannya dan wartawan yang hadir untuk bicara. Secara tiba-tiba, aktor 30 tahun itu meminta maaf atas kontroversi wamilnya.

Sembari berdiri dari tempat duduknya, Seo In Guk berkata, "Bolehkah aku berdiri untuk mengatakan sesuatu?"

"Pertama, aku ingin berterima kasih kepada reporter yang hadir di konferensi pers hari ini. Dan sebelum kita mulai, aku ingin meminta maaf karena sudah membuat masalah sampai detik ini," ujar Seo In Guk seperti dikutip Soompi.

Menyusul permintaan maafnya, Seo In Guk membungkuk 90 derajat di depan awak media dan rekan-rekannya. Gestur tersebut menunjukkan betapa menyesalnya aktor kelahiran Ulsan itu.

Setelah meminta maaf, Seo In Guk memperkenalkan karakter yang diperankannya di The Smile Has Left Your Eyes. Dalam drama Rabu-Kamis itu, Seo In Guk berlakon sebagai Kim Moo Young.

"Dengan imej dan akting yang baik, aku akan berakting sebagai Kim Moo Young. Karakternya memiliki energi yang membuat orang-orang berpikir dia adalah seorang monster. Kupikir dia adalah karakter sangat berbahaya yang terlalu banyak bermain dan membuat orang-orang, termasuk dirinya sendiri, dalam bahaya," tutur Seo In Guk.

Sebagai pengingat, pada 2017 lalu, Seo In Guk dijadwalkan untuk menjalani tugas wamilnya. Padahal, ia mengidap cedera osteochondral lesions. Dengan cederanya itu, Seo In Guk sejatinya bisa tidak menjalani wamil.

Tapi bintang Shopping King Louie itu tetap bersikukuh untuk wamil. Baru masuk kamp militer untuk menjalani pelatihan dasar pada 28 Maret 2017, Seo In Guk sudah dipulangkan pada 31 Maret karena cederanya.

