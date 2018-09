SEOUL – Setelah menjadi aktor pendukung dalam berbagai proyek akting, aktor Kim Min Suk akhirnya mendapatkan peran utama perdananya, lewat May Reach, May Not Reach. Dalam wawancaranya dengan media lokal, Kim mengaku, sangat antusias dengan proyek tersebut.

“Aku senang bisa terlibat dalam proyek yang disutradarai dan diperankan oleh aktor-aktor terbaik. Aku akan menunjukkan sisi unikku sebagai seorang aktor kepada penonton melalui proyek ini,” kata Kim seperti dilansir dari Soompi, Kamis (27/9/2018).

Baca juga: Ashton Kutcher Hibahkan Rumah Senilai Rp14 Miliar pada Mantan Anak Tiri

Dalam May Reach, May Not Reach, Kim akan berperan sebagai Sung Chan, mantan atlet curling Korea Selatan. Dia diceritakan sebagai seorang pria kasar dan dingin yang perlahan menjadi sosok hangat dan menyenangkan.

Setelah menyelesaikan masa wajib militer, Sung Chan kembali ke kampung halamannya di mana dia bertemu dengan Young Joo. Ia adalah atlet curling populer yang juga memutuskan mudik setelah mengalami hal yang tak bisa dijelaskannya. Pertemuan itu, membuka kesempatan bagi Young Joo untuk mengenang kembali cinta sepihaknya pada Sung Chan.

Drama May Reach, May Not Reach akan menjadi lompatan bagi Kim untuk meraih lakon utama lainnya. Dia mulai menarik perhatian publik setelah berperan sebagai Kim Gi Beom dalam Descendants of the Sun.

Lakon tersebut, membawa Kim memenangkan trofi Aktor Pendatang Baru Terbaik dalam Seoul Awards 2017. Dia kemudian bermain dalam Doctors yang juga mendatangkan trofi serupa dalam Baeksang Art Awards 2017.

Baca juga: WB Umumkan Aktris Pemeran Huntress dan Black Canary dalam Birds of Prey

Tahun lalu, dia berperan sebagai Sim Won Seok dalam drama Because This is My First Life. Ia dikisahkan sebagai tenaga IT yang telah hidup bersama dengan kekasihnya selama 8 tahun. Namun hubungan itu renggang setelah Sim merasa tertekan dengan keinginan menikah sang kekasih.

Sementara itu, drama spesial May Reach, May Not Reach akan tayang di KBS2, pada 16 November 2018.

(SIS)