Akhirnya si bayik yang bikin mommynya ngidam segala yang berbau flamingo pas hamil keluar juga💖💖💖 kalo bisa piara beneran sih kayanya taman belakang udah rame deh sama flamingo🤭🤭🤭 si cantik yang dari perut aja bisa merubah dekorasi rumahnya nanti dari monochrome menjadi pastel gemesh lewat mommy daddynya. Even buat little gift ke keluarga kita yang dateng kenalan sama bayi manis ini juga kita pesennya harus banget bantal flamingo bernama dia customized. Seriously, how cute are these😍😍😍 (pesen di @little.jevi dengan rada minta ngebut karena GR this little bundle of joy will arrive soon, gak taunya meleset jauh lahirnya😂✌🏼) thanks daddy @tail_wagging usah difotoiinnnnnn...AKUUHH GEMAASHHHH💖💖💖