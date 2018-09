View this post on Instagram

Setelah selesai ngedit film "Koboy Kampus", Imam Besar The Panasdalam berkunjung ke rumah Vanesha, diundang si Mamah makan rumput di halaman depan rumahnya, tetapi aku gak suka. Menurutku rumput itu gak enak. -- Ada kak Rifat di sana, ada Kak Sisi, Mamah, Sasha, dan Teh Irma. Sebenarnya ada banyak ketawa juga. Mamah bilang sampai keram perutnya dan jadi beser karena itu. -- Malam di Jakarta, hari itu, benar-benar sedang bagus. Di sela-sela makan martabak telor gratis, kami juga bicara soal rencana akan segera syuting film "Dilan 1991". -- "Sedih", katanya. Jangan sedih, Mamah. Nanti rugi, karena kita dilahirkan oleh sebab orangtua yang bersenang-senang. "Kenapa harus ada Ancika?". Hidup ini tidak steril, Kak Sisi. Tempat aneka macam kemungkinan. Hanya cocok bagi mereka yang siap. -- Kemudian, jam sebelas, kami harus kembali ke Bandung. Maka dariku adalah ucapan terimakasih untuk begitu banyak hal luar biasa di dalam pengalaman mengekspos hidup ini. -- Habis itu, saya berkewajiban mengakui bahwa ada begitu banyak motivasi, dukungan dan pengertian dari kawan-kawan semuanya. -- Kesenangan dan kegembiraan ini, jika iya benar oke, harus terus berlanjut. Aamiin. Dan juga Muach! @vaneshaass @fajarbustomi @irmaragasti @sysiio @idahannas @realdonaldtrump