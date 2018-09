SEOUL - Aktor Joo Ji Hoon menjajali peran baru dalam karier aktingnya. Dalam film terbarunya, Dark Figure of Crime, sang aktor berkesempatan mendalami karakter sebagai seorang pembunuh. Lakon antagonis yang diperankannya itu, diakui Joo, memiliki tantangan tersendiri.

Setidaknya, menurut dia, ada dua tantangan utama yang ditemuinya saat mempersiapkan diri syuting film tersebut. Pertama, memahami karakter sosiopat yang dimiliki Kang Tae Oh. “Dia (Kang Tae Oh) adalah seorang pembunuh yang tidak memiliki empati. Hal inilah yang membuatku cukup kesulitan,” ungkap Ju Ji Hoon seperti dilansir dari Soompi, Rabu (26/9/18).

Kedua, berbicara dalam logat Busan. Mafhum, Kang Tae Oh diketahui berasal dari Busan dan setting film itupun terjadi di kota terpadat kedua di Korea Selatan tersebut. “Sempat khawatir awalnya karena aku tidak tahu bagaimana berbicara dalam logat Busan,” imbuh Joo Ji Hoon.

Saking khawatirnya, aktor 36 tahun itu mengaku sempat dilanda stres yang membuat dia terkena kram perut. Namun semua kesulitan itu, menurut Ju, dapat diatasinya berkat bantuan sutradara Kim Tae Kyun.

“Aku rasa dia (Kim Tae Kyun) sudah melakukan banyak riset untuk film ini. Jadi, daripada harus stres sendiri memikirkan sesuatu, aku lebih memilih untuk mendiskusikannya dengan sutradara dan mendengarkan masukan dia,” paparnya.

Walau awalnya dirasa tak mudah, namun Joo mengaku, menemukan hal menarik dari karakter Kang Tae Oh. Alasan itulah yang menurut dia menjadi alasan menerima tawaran untuk berperan dalam Dark Figure of Crime.

“Ketika pertama kali melihat naskahnya, aku tahu akan mengambil peran ini. Cerita dalam film ini sangat kuat dan karakter Kang Tae Oh memiliki banyak sisi. Aku tahu bahwa aku menginginkan tantangan ini,” ujar aktor Along with the Gods tersebut.

Sekadar informasi, Dark Figure of Crime diadaptasi dari kisah nyata tentang seorang pria asal Busan bernama Kang Tae Oh yang mengaku telah menghabisi nyawa tujuh orang, pada 2007. Namun pada saat investigasi, Kang sukses ‘mempermainkan’ detektif Kim Hyung Min (Kim Yoon Seok) dan mengarahkannya untuk mengungkap 11 kasus pembunuhan lain yang dilakukannya.

Sementara itu, film Dark Figure of Crime dijadwalkan tayang di Korea Selatan, pada 3 Oktober mandatang.

(SIS)