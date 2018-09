JAKARTA - Kabar duka datang dari industri perfilman dunia. Dikutip Okezone dari Variety, Selasa (25/9/2018), produser film Star Wars, Gary Kurtz meninggal dunia di usia 78 tahun.

Meninggal pada Minggu 23 September 2018, mendiang Gary Kurtz tutup usia akibat penyakit kanker yang dideritanya. Hal tersebut diungkap langsung oleh keluarga Kurtz.

"Gary adalah suami, ayah, kakek, teman, kolega, dan guru tersayang yang karya dan talentanya membentang dari pembuatan film, fotografi, musik, dan sejarah film," demikian penggalan pernyataan dari pihak keluarga.

"Dia adalah pelaut, penjelajah dunia, suka beraktivitas di luar rumah, orang yang baik dan penuh cinta. Gary adalah orang yang luar biasa, yang akan sangat dirindukan. Seluruh keluarga berterimakasih atas doa kalian," lanjut keluarga.

Karier Gary sebagai produser dalam dunia perfilman terbilang mentereng. Selain membawakan cerita Stars Wars di layar lebar yang banyak diminati oleh publik, rupanya Gary juga memproduseri film lain yakni American Graffiti dan The Dark Crystal.

Ucapan duka untuk Gary mengalir dari sahabatnya, termasuk Mark Hamill. Dalam unggahan Twitter pribadinya @hamillhimself, pemeran Luke Skywalker itu mengunggah foto kebersamaan mereka dengan nuansa hitam putih.

I've lost a lifelong friend. The world has lost a kind, wise, multi-talented artist & filmmaker whose contributions to cinema cannot be overstated. It was an honor to have worked with him & I know I am better man just for having known him.#RIPGaryKurtz pic.twitter.com/1tNRAgCGbq— Mark Hamill (@HamillHimself) September 24, 2018