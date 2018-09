LOS ANGELES – Siapa yang tidak tahu Kim Kardashian? Seorang sosialita, istri dari musisi kontroversial, Kanye West, seorang influencer di media sosial, dan seorang model.

Tapi tahukah kamu, di balik kesuksesannya sekarang, Kim mempunyai masa lalu yang berbeda 180 derajat. Sebelum ia membintangi acara reality, Keeping Up with the Kardashians, ternyata kim dulunya bekerja sebagai asisten sekaligus stylist-nya Paris Hilton.

Hilton pada tahun 2003 sampai 2006 membintangi acara televisi The Simple Life bersama dengan mantan ‘bestie’nya, Nicole Richie. Kim sering kali tampil dalam acara itu untuk membantu Paris dalam merapihkan baju-bajunya.

Pada tahun 2006, ‘pertemanan’ Paris dan Nicole kandas di tengah jalan. Kim pun akhirnya mengisi peran BFF untuk mengisi lubang pada hati milik Paris. Tahun ini merupakan puncak dari pertemanan kedua selebritis ini.

Namun pada 2008, Kim dan Paris dinyatakan ‘putus’ oleh artikel-artikel infotainment di Hollywood. Karena sebelumnya pada tahun 2007, kepopuleran Kim semakin melebihi Paris. Karena pada tahun itu, ‘sex tape’ buatan Kim dan Ray J, mantan pacarnya pada waktu itu bocor di internet, yang membuat kejadian tersebut menjadi berita dimana-mana. Dari situ Kim semakin meledak dengan tawaran untuk membintangi acara televisinya sendiri.

Kim yang lahir pada tanggal 21 Oktober 1980 ini merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari Robert Kardashian dan Kris. Setelah orangtua mereka bercerai pada 1991, ibunya menikahi Bruce Jenner ditahun yang sama.

Sedangkan Paris Hilton, merupakan cucu buyut dari Conrad Hilton, founder dari Hilton Hotels. Perempuan kelahiran 17 Februari 1981 ini merupakan model, penyanyi, business woman, dan DJ.

(aln)