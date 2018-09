JAKARTA - Junior Liem dan Putri Titian sudah menjalani kehidupan rumah tangga selama kurang lebih dua tahun. Keduanya pun sudah dikarunia anak laki-laki bernama Theodore Iori Liem.

Sampai sejauh ini, Junior dan Putri belum berniat menambah momongan. Akan tetapi keduanya tetap akan menerima jika diberikan lagi karunia oleh Tuhan.

“Haha rencana terserah yang di atas deh kita ngikut aja. Sedikasihnya aja. Dikasih Alhamdulillah, kalau belum ya cepat-cepat,” tutur Junior diakhiri derai tawa.

Usia Iori sendiri sekarang sudah berjalan 1,5 tahun. Banyak hal baru yang dipelajari oleh Junior dan Putri sebagai orangtua.

Di usia berkembang ini, Junior pun mulai mengajarkan banyak hal termasuk hobinya terhadap sepak bola kepada Iori. Aktor yang bermain dalam Something In Between ini berharap agar kelak sang anak bisa mencintai sepak bola juga.

“Kan memang bapaknya suka bola jadi ya emang anaknya diajarin biar dari kecil enggak salah jalur haha,” tuturnya.

