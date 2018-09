JAKARTA - Jefri Nichol dan Amanda Rawles untuk kesekian kalinya dipasangkan lagi dalam film Something In Between. Film ini menjadi film ketiga mereka di tahun 2018 bersama.

Jefri tak menampik ada rasa kebosanan karena ia kerap dipasangkan dengan Amanda. Namun aktor berusia 19 tahun tersebut tetap bersikap profesional karena cerita yang ditawarkan selalu baru dan berbeda.

"Perasaan bosan pasti ada, tapi kan kita ketemu sebagai karakter yang baru dicerita yang baru kan," ungkap Jefri Nichol saat ditemui usai screning film terbarunya di XXI Plaza Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (21/9/2018).

Kendati demikian, Jefri mengatakan saat syuting film terbarunya ini rasa bosan itu seketika sirna sebab dirinya menemukan sosok lain yang belum pernah ia perankan sebelumnya bersama Amanda Rawles.

"Tapi (film) ini perjalanan yang baru sih, jadi pas syuting enggak merasa bosen karena kita sosok yang baru," tutur Jefri.

Senada dengan Jefri, Amanda Rawles mengaku beruntung karena dirinya tak harus menjalin chemistry lagi dengan lawan mainnya.

"Ya sama mungkin sebelum syuting 'ah dia lagi', tapi malah senang karena aku udah tahulah gimana caranya bisa nge-blend sama dia. Jadi ketika ditawarin bareng ya aku senang," tutup Amanda.

