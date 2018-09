SEOUL – Siapa yang tidak mengenal aktor tampan nan berbakat seperti Jo In Sung? Nama Jo In Sung sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Korea, terutama pecinta K-Drama. ‘Besarnya’ nama ‘Jo In Sung’ diakui membuat dirinya takut dan khawatir pada keadaan calon kekasihnya kelak.

Keresahan ini diungkapkan sang aktor dalam tayangan Radio Star, pada 19 September silam. Melalui tayangan tersebut, Jo In Sung menceritakan beban yang ia rasakan dengan brand namanya yang ‘besar’ itu.

Ia mengaku sudah memikirkan pernikahan, tapi, lagi-lagi nama ‘Jo In Sung’ menjadi beban dan kekhawatiran tersendiri bagi dirinya.

“Aku sudah sering memikirkan itu, dalam suatu momen, aku ingin menikah,” ungkap pelakon It’s Okay That’s Love seperti dikutip dari Osen, Jumat (21/9/18).

Jo In Sung mengaku selalu memikirkan bagaimana keadaan calon kekasihnya nanti. Ia memikirkan bahwa label nama ‘Jo In Sung’ bisa membuat pasangannya terbebani. Jadi, ia merasa bahwa ini semua tidak mudah baginya untuk menikahi orang yang ia cintai.

“Ini semua pikiran personal ku tapi sepertinya tidak ada yang menguntungkan dalam kehidupan ‘Jo In Sung’. Tidak selalu menyenangkan menjadi terkenal,” ungkapnya.

Dengan popularitas yang ia miliki, banyak orang yang terpikirkan bahwa Jo In Sung menjalani hidupnya dengan baik-baik saja. Tidak sedikit pula orang-orang berpikir bahwa Jo In Sung akan dengan mudah mendapatkan pasangan hidup karena banyak orang yang menyukainya.

Namun, Jo In Sung justru merasakan yang sebaliknya. “Di posisi beberapa perempuan, sangat tidak nyaman menjadikan Jo In Sung sebagai seorang kekasih. Mungkin berpacaran dengan orang yang tidak membawa beban banyak ke pacarnya akan jauh lebih baik,” jelasnya.

Jo In Sung terlihat semakin pasrah dan khawatir ketika ia mengatakan, “siapa pun yang menjadi pacar ku, pasti menyedihkan memiliki pacar seorang ‘Jo In Sung’.”

Dirinya pernah menjalani hubungan spesial dengan aktris Kim Min Hee. Keduanya mengakhiri hubungan mereka di tahun 2014 setelah lebih dari satu tahun berpacaran. Saat itu, Jo In Sung juga merasakan kekhawatiran yang mengakibatkan hubungan asmara mereka kandas.

Jo In Sung saat itu mengaku bahwa dirinya kurang bisa memahami perempuan. “Aku bahkan tidak tahu apa yang ada di pikiran mama ku. Aku pikir aku harus putus karena aku tidak tahu apa yang ada di pikiran perempuan,” jelasnya.

“Aku akan menjadi baik dalam menjaga hubungan bila aku baik dalam hal percintaan. Aku pikir aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi,” imbuhnya dalam acara Talk Concert, empat tahun silam.

(aln)