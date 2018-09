JAKARTA - Penyanyi tampan Marcell Siahaan kembali meramaikan pasar musik Indonesia dengan menelurkan karya album terbaru yang bertajuk This Is Not Jazz. Ini pun menjadi album ketujuh Marcell selama berkarier dalam dunia musik.

Lebih lanjut, penyanyi 44 tahun ini menyebut bila album terbarunya ini merupakan suatu impiannya. Apalagi dalam album ini pula Marcell menyuguhkan sentuhan musik jazz di dalamnya.

“Album (This Is Not Jazz) ini sebetulnya salah satu bisa dibilang, pencapaian saya lagi untuk dunia musik, sekaligus ini juga bisa dibilang impian yang udah cukup lama,” ungkap Marcell saat dijumpai di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat (21/9/2018).

“Impian saya kadang terlalu banyak, salah satunya adalah pengen punya satu album yang bener-bener diaransemen dengan jazz tander,” sambungnya.

Sementara itu, bila mendengar nama yang diusung Marcell untuk album yang bertajuk This Is Not Jazz, sontak membuat orang bakal bertanya-tanya. Lantas, apa alasan Marcell memilih nama tersebut sebagai tajuk album ketujuhnya?

“Sebetulnya hanya untuk menggelitik yang denger. Karena sebetulnya isinya jazz benget. Tapi This Is Not Jazz supaya orang-orang 'wah iya Marcell memang enggak jazz sih, tapi begitu denger banget jazznya',” paparnya.

Selain itu, penyanyi kelahiran Bandung, 21 September 1977 ini kembali menambahkan bahwa albumnya kali ini bakal seru, lantaran Marcell memberikan rasa yang berbeda paa setiap lagunya. Terlebih Marcell yang biasanya menyanyikan lagu pop, kini ia melantunkan suara jazz.

“Album yang senang-senang menegangkan, pokoknya rasanya kayak campur-campur. Jadi otomatis agak menegangkan, otomatis saya belajar dari nol, dalam arti masalah referensi, masalah skill bernyanyi, cara menyerap aransemennya,” paparnya.

“Ini sesuatu yang lain lagi dari seperti biasa saya, menyanyikan lagu-lagu pop ala saya,” tandasnya.

(edi)