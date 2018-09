SEOUL – Lay siap melebarkan sayap karier musiknya ke Amerika Serikat. Pria dengan nama asli Zhang Yixing itu, pada Jumat (21/9/18), dikabarkan akan merilis album solo debutnya di Amerika Serikat pada 19 Oktober mendatang.

Sebagai penyanyi asal China pertama yang berhasil masuk chart US iTunes Top 60 serta berpartisipasi dalam tribute 60 tahun Michael Jackson, Lay dirasa siap untuk debut di Amerika Serikat dan menunjukan kualitasnya sebagai seorang musisi.

Album terbaru yang akan dirilis ini menjadi album solo ketiga Lay sepanjang karier. Lay akan merilis album "NAMANANA" yang berisi 22 lagu untuk debutnya di Amerika Serikat mendatang.

22 lagu itu terdiri dari 11 lagu yang sama. Namun, dibagi ke dalam dua versi. Versi pertama yakni 11 lagu berbahas China, dan versi berikutnya yaitu 11 lagu dalam bahasa Inggris.

#LAY of #EXO will release his third full album ‘#NAMANANA' in the United States on October, which will contain 22 tracks in combination of Chinese and English language, so stay tuned!



💿 ‘NAMANANA’ Album Release: 2018.10.19.#레이 #엑소 pic.twitter.com/tBKp3DIUT4— SMTOWN (@SMTOWNGLOBAL) September 21, 2018