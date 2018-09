SEOUL – Sudah bukan rahasia lagi bahwa Jo In Sung menjalin persahabatan dengan D.O 'EXO' dan Lee Kwang Soo. Pada tayangan Radio Star, Rabu (19/9/2018), Jo In Sung menceritakan pengalaman uniknya travelling bersama D.O dan Lee Kwang Soo.

“Kami semua suka travelling, dan kami memiliki selera makanan yang sama. Namun, travelling kami berbeda. Aku sangat menikmati jalan-jalan ketika berlibur. Aku bisa berjalan seharian,” ungkap Jo In Sung, seperti dilansir dari Soompi, Kamis (20/9/18).

“Tapi Kyung Soo (nama asli D.O EXO) sangat tidak suka jalan-jalan,” tambahnya.

Walau tidak suka jalan-jalan, D.O memiliki cara dan keunikan sendiri saat berlibur. Diakui Jo In Sung, D.O bisa menjadi tipe teman yang mengetahui banyak restoran enak. Member EXO yang satu itu juga akan selalu bertugas sebagai orang yang memesan tempat di restoran-restoran enak tersebut.

“Ia (D.O) dan Kwang Soo sering melakukan itu (memesan restoran) dan makan di luar besama-sama,” lanjut pemain The Great Battle itu.

Di sisi lain, Jo In Sung menceritakan bagaimana Kwang Soo akan menjadi tipe teman yang paling menonjol saat belibur keluar negeri. Selain dirinya memang terkenal di luar Korea, Jo In Sung mengaku bahwa Kwang Soo akan menggunakan pakaian-pakaian yang akan membuat dirinya lebih menonjol.

"Ia akan menggunakan pakaian yang mencolok. Ia menggunakan pakaian penuh warna dan gambar yang membuatnya benar-benar menonjol. Hal itu seakan menunjukkan, ‘Saya Lee Kwang Soo,’” jelas Jo In Sung.

Ketiga pria itu pertama kali dipertemukan dalam sebuah drama yang berjudul It’s Okay, That’s Love. Setelahnya, Jo In Sung, D.O, dan Kwang Soo kerap terlihat jalan-jalan sekadar menghabiskan waktu bersama. Persahabatan mereka terlihat cukup mengejutkan mengingat jarak umur di antara ketiganya yang terbilang cukup jauh.

Selain Jo In Sung, D.O, dan Kwang Soo, lingkar pertemanan mereka juga diisi dengan beberapa aktor senior dan ternama lainnya, seperti Bae Sung Woo, Cha Tae Hyun, Song Joong Ki, Kim Ki Bang, Im Joo Hwan, dan Kim Woo Bin.

Di balik jadwal masing-masing yang padat, mereka sering menyempatkan diri untuk berkumpul. Biasanya, rumah Jo In Sung akan dijadikan sebagai tempat pertemuan. Mereka juga terlihat mendukung kegiatan dan proyek satu sama lain, seperti ketika Jo In Sung, Im Joo Hwan, dan Kim Woo Bin datang ke konser EXO di Jepang pada November 2016.

