LOS ANGELES – Perjalanan panjang film remake A Star is Born akhirnya usai juga. Film arahan Bradly Cooper akan tayang mulai 5 Oktober. Film ini menggaet Lady Gaga dan Bradly Cooper itu sendiri sebagai pemeran utama.

Walau akan tayang segera, tapi tidak bisa dilupakan begitu saja perjalanan panjang yang dilalui A Star is Born untuk mencapai titik sekarang ini. Pembicaraan serta persiapan untuk film ini pun sudah dilakukan sejak tahun 2002 lalu. Bongkar pasang pemain dan tim produksi pun terlihat di sini.

(Baca Juga: Nagita Slavina Masuk Nominasi AMI Award 2018, Ini Komentar Raffi Ahmad)

(Baca Juga: Unggah Foto Pacar, Kaesang Pangarep 'Diprotes' Kahiyang Ayu)





Dari rencana menggaet Will Smith hingga Beyonce untuk terlibat dalam film milik Warner Bros. ini. Melansir Vulture, Rabu (19/9/18), berikut perjalanan panjang yang dilalui A Star is Born.

Kisah perjalanan panjang A Star is Born ini dimulai dari tahun 2002. Awalnya, pada bulan Juli diketahui bahwa Will Smith berminat untuk bermain di A Star is Born. Saat itu, melalui TV Guide, ia menemukan sutradara film tersebut untuk membuat mimpinya menjadi kenyataan.

Joel Schumacher saat itu dikabarkan akan menjadi sutradara dalam film tersebut, dan Smith merasa beruntung bila Schumacher memegang proyek ini, karena dirinya merasa bahwa Schumacher tidak pernah membuat film yang tidak bagus.

Nama Alicia Keys dan Jennifer Lopez pun terungkap menjadi calon lawan main Smith. “Jennifer suka konsepnya (film) dan Alicia juga benar-benar menyukai konsep film itu,” ungkap Smith.

Di bulan yang sama, melalui People, Smith mengatakan bahwa film tersebut sedang dalam masa produksi.

Satu bulan setelahnya, yakni pada September 2002, Joel Schumacher mengonfirmasi bahwa dirinya akan mengerjakan proyek film A Star is Born dengan menjadikan Smith dan Lopez sebagai pemeran utamanya.

Namun sayang, pada bulan Oktober 2002, diketahui bahwa Alicia Keys sudah tidak tertarik untuk terlibat dalam film A Star is Born, merujuk pernyataan manajernya, Jeff Robinson, saat itu. Kepada MTV, sang manajer mengatakan, “Film pertamanya (Alicia Keys) seharusnya bukan sebuah film yang menceritakan dirinya sendiri (penyanyi), di mana pada dasarnya ia akan memerankan dirinya sendiri.”

“Aku rasa itu bukan akting yang sesungguhnya. Aku pikir film pertamanya harus lebih menantang dan dramatis,” imbuhnya.

Delapan tahun tanpa kabar, akhirnya ada berita terbaru mengenai A Star is Born. Pada Januari 2010, Warner Bros. (WB) mengumumkan bahwa Nick Cassavetes dipercaya untuk mengarahkan film tersebut. “Proyek ini sudah berada di draft WB selama bertahun-tahun, awalnya berharap untuk mengkolaborasikan Beyonce dan Will Smith (dalam proyek ini).

Saat itu dikabarkan pula bahwa Beyonce sudah masuk daftar untuk memerankan film ini. Diceritakan pula bahwa Alicia Keys dan Rihanna menjadi kandidat yang diharapkan untuk bergabung.

Satu bulan setelahnya, lawan main untuk Beyonce (bila proyek tersebut diambil) diumumkan. Ialah Russel Crowel.

Tidak ada kelanjutan, produksi film ini pun molor lagi hingga satu tahun setelahnya. Pada Januari 2011, dikabarkan bahwa Cassavetes memutuskan untuk keluar dari tim produksi dengan alasan yang tidak diketahui. Dan saat itu Clint Eastwood ditunjuk untuk menjadi sutradara selanjutnya.

Nama Beyonce dan Will Smith pun masih dibahas agar bisa berlakon dalam A Star is Born. Nama Eddie Murphy, Jon Hamm, bahkan Robert Downey Jr. pun turut disebut sebagai aktor yang diharapkan tim produksi untuk bergabung.

Nama Leo DiCaprio pun keluar dari mulut tim produksi. Dan pada Juni 2011, dikabarkan bahwa pemain Titanic itu sedang mempertimbangkan tawaran untuk bergabung dengan tim A Star is Born.

Christian Bale juga dikabarkan sempat mempertimbangkan untuk bergabung dengan tim A Star is Born.

Pada Juli 2011, Beyonce mengaku bahwa dirinya tertarik untuk berlakon di A Star is Born. “Aku bertemu dengan Clint dan aku sangat gugup. Dan aku tahu bahwa ini peluang terbesar dalam hidup ku,” jelas Beyonce saat itu kepada Reuters.

Beberapa hari setelahnya, tepatnya memasuki bulan Agustus, Beyonce mengumumkan bahwa dirinya sedang hamil. Hal ini tentu membuat rencana syuting yang akan dilaksanakan pada Februari 2012, diundur. Dan Leo juga dikabarkan mundur.

Masuk tahun 2012, pada bulan Maret, Clint Eastwood mulai berdiskusi dengan aktor lainnya. Kali ini ialah Tom Cruise. Dikabarkan juga bahwa Tom Cruise kemungkinan besar bisa memerankan part menyanyi dengan baik.

Menurut laporan Variety, Cruise mengaku sangat ingin bekerja sama dengan Eastwood. Dua nama lainnya pun mulai mencuat, seperti Eminem dan Hugh Jackman.

Dalam perjalanan panjang ini, akhirnya Eastwood menghubungi Cooper. “Clint Eastwood telah memerhatikan Cooper untuk menjadi lawan main Beyonce dalam A Star is Born. Tetapi belum ada keputusan yang disepakati dan Cooper memiliki jadwal yang padat,” lapor Variety, pada Agustus 2012.

Kisah panjang tanpa henti ini akhirnya membuat Beyonce memutuskan untuk keluar dari produksi A Star is Born. Dan saat itu, A Star is Born keadaanya sedang tidak memiliki pemain siapapun. Akhirnya Eastwood sempat terpikirkan untuk menggaet Esperanza Spalding.

Tiga tahun berlalu tanpa perkembangan, akhirnya pada Maret 2015, dikabarkan bahwa Cooper akan mengambil alih pekerjaan Clint Eastwood. Film tersebut pun menjadi film debutnya sebagai seorang sutradara.

Masuknya Cooper di bangku tim produksi, membuat dirinya dan tim terpikirkan lagi untuk mengajak Beyonce. Tetapi, Beyonce menolaknya, lagi. Saat itu menjadi momen di mana Warner Bros. merasa frustasi dan belum bisa menemukan diva sesungguhnya yang terasa cocok untuk menjadi pemeran utama.

Akhirnya, di tahun 2016, dengan segala perjalanan panjang, Lady Gaga resmi bergabung dan berlakon menjadi Ally dalam A Star is Born. Dan juga menjadikan sang sutradara, yakni Cooper sebagai lawan main Lady Gaga.

(aln)