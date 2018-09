LOS ANGELES – Henry Cavill, pemeran Superman di DC Extended Universe (DCEU) akan berhenti memainkan peran dalam film-film DC selanjutnya.

Cavill yang sudah memerankan Superman dalam tiga film terakhir akan berpisah dengan Warner Bros. Studio yang berlogo “WB” itu dikabarkan telah meghubungi Cavill untuk menjadi cameo dalam film terbaru DCEU, yaitu Shazam, yang dibintangi oleh Zachary Levi.

Namun, setelah adanya perbincangan antara Warner Bros. dengan WME, agensi yang menangani Henry Cavil, telah dipastikan masa depan aktor berdarah Inggris berperan kembali menjadi Clark Kent telah berakhir.

Ini diakibatkan Warner Bros. sedang memfokuskan penggarapan film Supergirl, film yang merupakan origin story dari Kara Zor-El.

Dalam film ini, peran Henry Cavill tidak dibutuhkan karena dalam dunia komik DC, Kal-El atau yang lebih dikenal Superman ini masih berumur balita.

Terlebih lagi, Warner Bros. belum mau mengerjakan film solo Superman dalam beberapa tahun kedepan. Sumber dari hollywoodreporter.com mengatakan, “Superman itu seperti James Bond, setelah beberapa film, kita (studio) harus mencari aktor baru lagi.”

Ada rumor yang beredar mengenai masa depan DCEU ini. CEO dari Warner Bros., Kevin Tsujihara dan Chairman dari Warner Bros. Pictures Group, Toby Emmerich ingin me“reset” ulang universe yang sudah ditetapkan dari film Man of Steel ini dan akan membawa frachise ini ke arahan yang baru.

Apa yang ingin Warner Bros. lakukan untuk me”reset” ulang ini adalah sesuatu yang amat sangat susah dilakukan, mengingat beberapa tahun yang dibutuhkan untuk mempersiapkan film-film yang lalu.

“Salut untuk Kevin dan Toby dan tim mereka,” kata CEO dari WarnerMedia, John Stankey memberikan pendapatnya.

Meskipun demikian, ia tetap memberikan kritik mengenai DC.

“Beberapa dari franchise kita, DC salah satunya, Kami yakin kami bisa melakukan lebih baik lagi.”

Dengan kesuksesan film Wonder Woman dan antisipasi yang positif akan film standalone Aquaman akan membuat Warner Bros. harus semakin berhati-hati dalam memutuskan tindakannya.

Namun, ada spekulasi, bahwa film standalone The Flash lah yang akan me”reset” ulang DCEU ini.

Warner Bros. dan DC Films sedang dalam proses pengembangan beberapa projek besar, seperti, film solo Batman, film solo The Flash, Green Lantern Corps, Birds of Prey, Black Adam, Cyborg, Supergirl, New Gods, film solo Deathstroke, dan film origin story Joker yang akan digarap diluar DCEU.

(edh)