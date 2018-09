JAKARTA – Langkah ilusionis asal Indonesia, The Sacred Riana di ajang America’s Got Talent harus terhenti di babak perempat final. Kendati demikian, wanita yang kerap menyajikan aksi mencekam tersebut memiliki kesempatan untuk mendapatkan wild card di ajang pencarian bakat tersebut.

Baca Juga: Lee Jeong Hoon Mengaku Pernah Tawari Anak Minum Bir

Seperti dilansir Okezone dari goldderby.com, Selasa (18/9/2018), sebelum semifinal America’s Got Talent 2018 berlangsung pada 4 September lalu, keempat juri yakni Simon Cowell, Heidi Klum, Mel B dan Howie Mandel mengambil keputusan bahwa dari salah satu para peserta yang sudah terliminasi, akan mendapatkan wild card untuk kembali untuk melanjutkan langkahnya di final America’s Got Talent 2018. Lantas siapakah penerima wild card di America’s Got Talent Season 13 ini?

Ada 3 peserta yang memungkinkan untuk mendapatkan kesempatan tersebut yakni seniman Diabolo Mochi, aksi hewan Savitsky Cat serta The Sacred Riana yang disebut sebagi penyihir dengan kekuatan gaib.

Mochi tersisih di America’s Got Talent setalah kalah pemungutan suara dari grup tari Junior New System. Kendati demikian, Mochi tetap menuai tanggapan positif dari para juri. Heidi mengatakan bahwa Mochi adalah seniman diabolo terbaik di dunia dan dia merasa beruntung dipertemukan dengan atlet asal Jepang tersebut.

Selain itu Savitsky Cat juga telah dipulangkan dari acara tersebut, meskipun para juri memberikan penilaian yang baik. Heidi mengatakan bahwa penampilan mereka sempurna. Senada dengan Heidi, Howie pun mengatakan bahwa aksi Savitsky Cat mengagumkan. Lalu Mel B mengatakan bahwa dia menyukai kucing.

Sementara itu, Simon tertawa keras ketika memberi komentar. Dia telah menjadi pendukung besar dari tindakan kucing, mengatakan bahwa sudah waktunya kucing naik ke panggung dan bukannya anjing.

Terakhir The Sacred Riana yang tereliminasi setelah membuat boneka voodo dengan wajah Mel B. Wanita yang kerap disebut pesulap hantu asal Indonesia tersebut kemudian menghadirkan beberapa gadis menyeramkan yang serupa dengan dirinya. Sayangnya, pertunjukan Riana tersebut dipotong dengan iklan untuk menciptakan efek dramatis. Lalu ketika mereka kembali dari iklan komersial tersebut, Heidi memberikan kritik.

"Saya hanya berharap ada sedikit lebih mencengangkan pada sihir yang sebenarnya," kata Heidi.

Baca Juga: Game of Thrones Raih Outstanding Drama, Ini Daftar Lengkap Pemenang Emmy Awards 2018

Selain Mochi, Savitsky Cats dan Sacred Riana, tujuh peserta lainnya harus tersisih selama dua minggu pertama “America Got Talent”. Mereka adalah duo komedi Manusia Air mancur, PAC Dance Team, seniman eskapologis Lord Nil, rapper Flau-jae, duo komedian Yumbo Dump, penari ballroom Quin and Misha, dan multimedia act Front Pictures.

(LID)