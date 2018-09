JAKARTA – Reza Oktovian yang juga akrab dipanggil dengan Arap ini akan memberikan akun YouTube-nya yang mempunyai 2,3 juta subscribers untuk Yayasan Anyo Indonesia. Dan mulai tanggal 19 September 2018, akun YouTube rezaoktovian akan berubah menjadi Rumah Anyo.

Seperti yang diberitakan Okezone beberapa waktu lalu, Reza memutuskan untuk menghapus akun YouTube nya. Hal ini pun menjadi topik perbincangan YouTuber-YouTuber lokal lain seperti, Deddy Corbuzier, Young Lex, dan lain-lain. Namun, pada tanggal 18 September ini, Arap kembali menguggah video yang menyatakan dia akan memberikan akunnya kepada Yayasan Anyo Indonesia.

Tidak hanya itu, semua pendapatan AdSense video-video dari kanal YouTube ini akan sepenuhnya diberikan kepada Yayasan Anyo Indonesia. Arap juga menyerukan orang-orang agar ikut berpartisipasi dalam membantu YAI ini. “I'm calling out all BRANDS, AGENCIES, ONLINE SHOP, OR GOOD PEOPLE OUT THERE TO SUPPORT THIS CHANNEL. TO SUPPORT RUMAH ANYO,“ tulis Reza di kolom deskripsi video yang berjudul “Hello☺️” ini.

Gamer dan YouTuber ini juga menuliskan pesan di video ini pada menit ke 3:40 sampai 4:10, yang berbunyi : “No matter how hard we try to make people happy, there will always be a ‘small gap’ that people use to find our mistakes. And we will never be able to please everyone, to be happy. So why don’t we try to share the happiness to people who really deserve it. Titip mereka yah guys… I believe in you :) –Rap,” dengan latar belakang, barisan orang-orang membentuk pita berwarna kuning, simbol dari Pita Kanker Anak.

Sebelum video berakhir, Reza sempat berbicara kepada kamera tentang betapa ia sangat mencintai pekerjaannya sebagai YouTuber, dan ia mempertimbangkan apakah ia akan kembali ke skena YouTube atau tidak. Pada menit ke 4:20, Reza berkata “so maybe I’ll be back,” dengan kata-kata “I’ll be back” yang di mute.

Yayasan Anyo Indonesia adalah organisasi non-profit yang mempunyai tujuan untuk menaikan kesadaran masyarakat akan Kanker Anak.

