JAKARTA - Menikmati masa liburan memang menjadi hal yang menyenangkan. Apalagi jika kita bisa seberuntung aktris Prilly Latuconsina yang berkesempatan foto bareng aktor tampan, Noah Centineo yang tampil apik dalam film Netfilx berjudul To All the Boys I’ve Loved.

Foto ini pun lantas menuai banyak komentar dari para netizen termasuk deretan selebriti yang iri melihat keakraban Prilly dan Noah. Menariknya dari deretan komentar tersebut, beberapa di antara bahkan ada yang menanyakan perasaan Maxime melihat kemesraan artis beda negara.

"Bikin Maxime pucat enggak nih Pril?" tulis akun @awisuryadi.

Menanggapi pertanyaan tersebut, bintang film Danur itu langsung membalas tertawa. "Hahaha," jawab Prilly singkat.

Ada pula netizen lainnya yang memberikan semangat untuk Maxime jika melihat kekasihnya foto bersama pria lain.

"Maxime makan yang banyak, soalnya sabar itu butuh kekuatan," sambung @ameliaqtr.

Meski namanya banyak disebut, Maxime rupanya enggan untuk menanggapi ocehan dari para netizen. Mengingat tidak ada satupun komentar mereka yang mendapat respons dari pria kelahiran Perancis itu.

Sekedar informasi, Prilly Latuconsina yang tengah berada di Amerika Serikat mengunggah foto keakraban antara dirinya dan Noah. Keduanya terlihat sangat akrab di foto tersebut. Dara berusia 21 tahun tersebut bahkan terlihat merangkulkan tangannya saat berfoto dengan Noah.

Prilly juga menuturkan bahwa sang rising star adalah aktor yang sangat sederhana. Aktris yang sempat dekat dengan Aliando ini berharap bisa bercengkerama lagi dengan Noah.

“Had the sweetest moment with the most humble guy @ncentineo. Loved hearing his heart over coffee. Hope our paths cross soon,” tulis Prilly.

"Seneng banget bisa ngopi bareng dan ngobrol banyak hal sama dia. Di tengah-tengah waktunya yang sibuk dia tetep sempetin ketemuan. Aaahh seneng banget bisa punya temen kaya dia! 😄," tutup Prilly.

