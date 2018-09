LOS ANGELES – Sutradara Anthony, dan Joseph Russo saat ini tengah sibuk menangani syuting ulang untuk film Avengers 4 di Atlanta. Beberapa bintang film ini diketahui telah membocorkan foto dari set film yang dijadwalkan akan tayang Mei 2019 itu.

Setelah Jeremy Renner “menggoda” fans dengan mengunggah foto Hawkeye di Instagram-nya, kini saatnya Gwyneth Paltrow dan Chris Evans yang akan membagikan momen-momen keseruan yang ada di set.

(Baca Juga: Benedict Cumberbatch dan Sophie Hunter Tak Sabar Menunggu Anak ke-3)

(Baca Juga: Kim So Hyun Jadi Perempuan Penuh Rahasia dalam Drama Love Alarm)

Chris Evans yang memainkan peran Captain America di serial film Marvel Cinematic Universe ini adalah orang pertama yang terlihat di tempat syuting ulang Avengers bersama dengan Paul Rudd dan Scarlet Johansson.

Dari saat itu, Chris telah mengunggah video anjingnya yang bernama Dodger, menggonggong di sebuah taman bersama anjing-anjing lainnya dan foto selfie barunya. Terlihat di akun twitter milik Chris, ia sudah memotong habis kumis dan janggutnya.

Avengers 4 (2019) Set Photos!



So the current theory is that the remaining Infinity War (2018) survivors went back in time to the events in The Avengers (2012) to warn and take preemptive action against Thanos. CANT WAIT!!!! pic.twitter.com/Ewt9PdDm97— PU Nai (@ahjummaros) 1 Mei 2018