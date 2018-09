SEOUL – Pada Senin 17 September 2018, melalui JTBC Plus dikabarkan bahwa Kim So Hyun akan berlakon dan menjadi pemeran utama dalam drama Love Alarm. Drama ini akan disiarkan di Netflix dengan turut menghadirkan aktor Jung Ga Ram dan Song Kang.

Love Alarm akan diarahkan oleh PD Lee Na Jung yang juga merupakan sosok di balik kesuksesan drama Fight For My Way. Dijadwalkan Kim So Hyun dan tim Love Alarm akan mulai syuting pada Oktober 2018.





Dalam drama ini, Kim So Hyun akan berperan sebagai Kim Jo Jo. Karakter yang diperankan merupakan seorang perempuan muda yang memiliki banyak rahasia di dalam hidupnya. Diceritakan bahwa Kim Jo Jo mengalami masa lalu yang pahit, yakni kehilangan kedua orang tuanya saat ia masih kecil.

Melalui drama ini, tergambarkan juga karakter Kim Jo Jo yang pekerja keras dan selalu kerja paruh waktu untuk mencari uang demi keberlangsungan hidupnya. Dibanding menggambarkan Kim Jo Jo yang berusaha untuk bahagia, PD Lee memilih untuk menggambarkan bagaimana Kim Jo Jo berusaha keras melarikan diri dari kesedihan-kesedihan yang ia rasakan.

Sementara itu, Jung Ga Ram akan berperan sebagai sosok murid teladan yang patut dicontoh. Dirinya akan berlakon sebagai Lee Hye Young, yakni pemuda yang selalu terus terang dan memiliki kepribadian yang apa adanya.

Karakter Lee Hye Young merupakan sosok yang sangat peduli dengan orang di sekitarnya. Banyak orang yang tidak mengetahui banyak hal tentang kehidupannya, tetapi Lee Hye Young dan ibunya sangat bersandar pada keluarga Hwang Sun Oh (diperankan oleh Song Kang), karena ibu Lee Hye Young merupakan asisten rumah tangga keluarga Hwang Sun Oh.

Sementara itu, Song Kang akan memerankan karakter Hwang Sun Oh. Ialah seorang pemuda yang memiliki segalanya sejak lahir. Walau memiliki segalanya, Hwang Sun Oh kurang menerima banyak perhatian dan dirinya selalu ingin mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang lain.

Drama Love Alarm akan diproduksi berdasarkan dari webtoon populer karya Cheon Kye Young dengan judul yang sama. Drama yang diproduksi oleh Netflix ini rencananya juga akan tayang di TvN pada semester I 2019.

(aln)