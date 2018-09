JAKARTA – Noah Centineo kini sedang menjadi pusat perhatian kaum hawa setelah tampil apik dalam dua film Netfilx, To All the Boys I’ve Loved dan Sierra Burgess Is A Loser. Secara mengejutkan, Prilly Latuconsina mengunggah foto kebersamaannya dengan Noah dan membuat warganet iri.

Prilly rupanya bertemu dengan Noah saat ia sedang menghabiskan liburan di Negeri Paman Sam. Pemain film Danur tersebut pun berbagi kesan tentang pertemuannya dengan Noah.

“Had the sweetest moment with the most humble guy @ncentineo. Loved hearing his heart over coffee. Hope our paths cross soon,” tulis Prilly.

Prilly dan Noah sendiri terlihat sangat akrab di foto tersebut. Dara berusia 21 tahun itu bahkan terlihat merangkulkan tangannya saat berfoto dengan Noah.

Selain mengungkapkan bahwa Noah adalah seorang pencinta kopi, Prilly juga menuturkan bahwa sang rising star adalah aktor yang sangat sederhana.

“Seneng banget bisa ngopi bareng dan ngobrol banyak hal sama dia. Di tengah-tengah waktunya yang sibuk dia tetep sempetin ketemuan. Aaahh seneng banget bisa punya temen kaya dia!” puji Prilly.

Unggahan foto Prilly ini jelas sangat mengejutkan warganet. Pasalnya Prilly seketika bisa berfoto bersama Noah di saat karier sang bintang sedang meroket.

Beberapa komentar nyaris tak percaya pun banyak ditemui di kolom komentar foto tersebut. Tak sedikit pula yang mengaku iri karena kesempatan langka itu justru jatuh kepada Prilly.

(edh)