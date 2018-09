View this post on Instagram

Awalnya saya pikir akan menghabiskan malam ini dengan bekerja. Tapi tiba2.....gerombolan berat kelas kakap menyerbu porak poranda 👀. Hatur nuhun sadayana all the team crew dan rekan seperjuangan, dan ada sahabat noah juga tadi, dan semua yg mendoakan, terimakasih banyak 🙏🏻. Terimakasih juga pihak hotel.