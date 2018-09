SEOUL – Unit grup dari NCT, yakni NCT 127 dikonfirmasi akan comeback pada Oktober mendatang. Kali ini, personel NCT 127 siap merilis full album pertama mereka dengan tajuk "NCT #127 Regular-Irregular".

Baca Juga: Demi Kembali Bersatu dengan Sule, Rizky Febian Cium Kaki Ibunda

Pada Senin (17/9/2018) tengah malam, akun Twitter resmi milik NCT 127, @NCTsmtown_127 merilis sebuah video singkat yang didominasi dengan warna hitam dan putih. Dalam video tersebut, sesekali terlihat sebuah gambar abstrak serta tulisan Regular-Irregular. Di akhir video barulah tertulis nama NCT 127 yang terlihat seperti logo terbaru Mark cs untuk comeback kali ini.

Para NCTzen (fans NCT) sudah dibuat heboh dengan satu teaser itu sejak malam. Dan pagi harinya, mereka dibuat kaget dan heboh kembali dengan perilisan teaser kedua yang memperlihatkan 10 orang member dalam satu foto.

Personel NCT U, yakni Jungwoo terlihat ikut serta berbaris bersama 9 personel original NCT 127 lainnya. Dengan ini, bisa dipastikan bahwa Jungwoo akan ikut serta dalam promosi album "NCT #127 Regular-Irregular" kali ini.

Hal ini juga dikonfirmasi secara resmi oleh pihak SM Entertainment melalui akun Twitter resmi mereka, @SMTOWNGLOBAL. “#NCT127 is coming back in October with their first full-length album ‘NCT#127 Regular-Irregular’ and JUNGWOO is joining the team!” tulis pihak SM Entertainment seperti dikutip Okezone dalam akun Twitter resmi mereka.

Full album pertama miliki NCT 127 kali ini akan dirilis pada 12 Oktober 2018 dengan pre-order yang akan dibuka besok, 18 September 2018.

Comeback NCT 127 ini menjadi comeback kedua bagi unit yang tergabung dalam nama besar NCT untuk proyek di paruh kedua 2018 ini. Sebelumnya, NCT Dream menjadi unit pertama dan pembuka dalam proyek NCT ini.

Baca Juga: Reino Barack Buka-bukaan, Luna Maya Pilih Senang-Senang ke Luar Negeri

Sementara itu, ini menjadi comeback kedua bagi NCT 127 di tahun 2018. Sebelumnya mereka turut berpartisipasi dalam perilisan album Empathy untuk unit NCT 2018 dengan lagu andalan berjudul Touch. Tahun ini mereka juga turut merilis album Jepang yang berisi 5 lagu dengan menjadikan Chain sebagai lagu andalan.

(LID)