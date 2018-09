SEOUL - Pecinta K-POP dibuat terhenyak saat tahu Cube Entertainment mendepak dua artisnya, yakni HyunA dan E'Dawn 'Pentagon'. Publik menilai tindakan Cube Entertainment sudah keterlaluan.

Sebelum mendepak HyunA dan E'Dawn, Cube Entertainment sudah lebih dulu 'menghukum' keduanya. HyunA dipaksa membatalkan sejumlah agendanya, sementara E'Dawn tak diikutsertakan dalam aktivitas grup Pentagon.

Baca Juga: Umay Shahab Unggah Atribut Polisi, Ini Fakta Sebenarnya

Sekarang, dengan berita ini, banyak fans yang merasa semakin yakin kalau absennya HyunA dan E’Dwan dari jadwal-jadwal mereka sebelumnya adalah bentuk teguran dan hukuman dari Cube.

Namun, fans tidak menyangka kalau Cube pada akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan kedua penyanyi itu. Jelas, fans geram dengan keputusan Cube ini. Hal ini banyak disuarakan fans di media sosial.

“Sungguh, ini benar-benar langkah buruk. Mengeluarkan HyunA? Mengeluarkan E’Dwan? Cube seharusnya tahu bahwa hal ini akan berdampak buruk dan lebih berbahaya untuk agensi, dibanding pernyataan keduanya berpacaran. Reaksi ini bisa membuat agensi jatuh,” tulis @lixaus.

“Jadi mereka (Cube) memaksa HyunA dan E’Dwan untuk meninggalkan Cube Entertainment? Bayangkan dikeluarkan hanya karena kamu jatuh hati,” tulis @elysiangukk.

seriously, this is such a bad move. kicking out hyuna? kicking out e’dawn? cube should know this backlash is going to be more harmful to their company, than the statement of the two dating. this backlash is seriously going to send the company down.— 📌 chanlix au (@lixaus) September 13, 2018

Banyak fans yang merasa kecewa atas keputusan Cube, terlebih mengingat sosok HyunA yang sudah bersama Cube selama satu dekade. HyunA bersama mantan grupnya, 4Minute, juga sosok di balik kesuksesan yang bisa diraih Cube sekarang ini.

“HyunA sesungguhnya telah membawa Cube selama ini. Membuat mereka (Cube) mendapatkan reputasi seperti yang mereka miliki sekarang ini, dan memberi banyak uang ke sana. Dan sekarang karena ia (HyunA) berpacaran, lalu semuanya langsung berakhir begitu saja? Sakit,” tulis @glowinguk kesal.

HyunA has been with Cube since 2008, & the 10 years literally mean nothing?! Good job, now Cube has made "dating for idols" sound like a freaking crime.— [s/h] sᴛᴀʏᴡɪᴛʜʏᴏᴜ (@StayWithYouL) September 13, 2018

“HyunA sudah bersama Cube sejak tahun 2008, dan 10 tahun ini benar-benar tidak ada artinya? Bagus, sekarang Cube membuat 'Idol pacaran' terdengar seperti tindak kejahatan,” tulis @StayWithYouL geram.

Di sisi lain, banyak fans yang mengkhawatirkan keadaan E’Dawn, terutama karier pria 24 tahun itu mengingat dirinya baru debut selama 2 tahun.

please do not make jokes about hyojong at all and his career it’s painful to know he’s gone from pentagon. we aren’t gonna get ot10 back and him and pentagon are probably going through such a hard time. thank you— hongseok pics 🐸 (@yanghongpics) September 13, 2018

“Cube benar-benar menghancurkan karier Hyojong (nama asli E’Dwan). Ini semua baru 2 tahun sejak Pentagon debut dan mereka sudah melakukan ini kepadanya. Aku sangat kesal,” ungkap salah seorang fans.

Baca Juga: Dikabarkan Putus, Intip 5 Potret Romantis Luna Maya dan Reino Barack

“Tolong jangan membuat lelucon apapun terkait Hyojong dan kariernya. Ini sangat menyakitkan mengetahui bahwa ia telah pergi dari Pentagon. Kami tidak akan mendapatkan OT10 (seluruh personel Pentagon) lagi. Dan dirinya serta Pentagon pasti akan melewati masa-masa yang sulit. Terima kasih,” tulis @yanghongpics.

(LID)