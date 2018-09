JAKARTA – Belum lama ini warganet dihebohkan dengan keputusan seorang Youtuber bernama Reza ‘Arap’ Oktivian yang menutup akun YouTube. Sebagai salah satu sahabat, Deddy Corbuzier akhirnya angkat suara soal hal tersebut.

Melalui channel YouTube miliknya, pria yang juga berprofesi sebagai presenter itu lantas menjelaskan perihal alasan Arap menutup akun yang sudah tujuh tahun digunakan.

“So, gue rasa gue harus ngomong, karena mungkin satu-satunya orang yang tahu kenapa dan apa yang terjadi itu mungkin gue. Mungkin gue ya," ujar Deddy yang dikutip Okezone dari channel YouTube berjudul REZA ARAP BODOH (13/9/2018).

Melanjuti pembicarannya, Deddy berujar jika keputusan Arap untuk menghapus akunnya sudah ada sejak dua bulan lalu. Kepada YouTuber Gamer itu Deddy menegaskan soal keyakinan Arap melakukan hal besar dalam kariernya menjadi seorang YouTuber.

“Dia mengatakan mau melakukan sesuatu dengan channel-nya, and that's including deleting channel dia," jelas ayah satu anak ini.

"Jadi kalau elu Rapstraunot, atau fansnya Arap, don't worry about this. Itu yang pertama,” sambungnya

Selanjutnya pertanyaan yang banyak diterima oleh Deddy adalah apakah Arap akan mengembalikan lagi akunnya dengan nama yang sama, pria 42 tahun itu berani menjamin bahwa Arap tidak akan melakukan hal itu.

“Gue berani garansi bahwa Arap tidak akan mengambil channel itu lagi. Kalau sampai Arap ngambil channel itu lagi dan dia mulai nge-YouTube lagi dengan channel tersebut, gue sendiri yang akan gebukin Arap," tegas Deddy.

Terakhir, Deddy pun mengatakan jika sahabatnya itu sudah mempersiapkan hal besar pada hidupnya. Mengenai apa yang dimaksud, pria yang kini juga menggeluti dunia YouTuber itu berpesan untuk bersabar dengan proses yang kini tengah dilakukan Reza Arap.

“Something really big will happen. Apa itu? Gue belum bisa ngomong, because it's a secret project," ujarnya menutup obrolan.

Kini video yang baru diunggah pada Rabu, (12/9/2018) sudah ditonton lebih dari 1.8 juta viewers dan sukses meraih urutan pertama trending topic di YouTube.

(aln)