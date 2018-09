JAKARTA - Kesuksesan The Voice Kids Indonesia membuat GTV siap mengadakan acara serupa untuk kategori dewasa. Untuk pertama kalinya di layar kaca, The Voice Indonesia akan tayang di GTV.

Rangkaian Offair Auditions akan terbagi menjadi tiga, yakni open audition, private audition, dan big audition. Rangkaian audisi ini akan digelar di 18 kota besar di Indonesia, seperti Palembang, Semarang, Kupang, Medan, Denpasar, Bandung, Makassar, Malang, Ambon, Balikpapan, Banjarmasin, Surabaya, dan Jakarta. Tak hanya itu saja, untuk beberapa wilayah yang tak terjangkau, The Voice juga menyediakan audisi secara online melalui platform meTube.id.

Demi menghasilkan produk-produk berkualitas, coaches yang dipilih oleh tim The Voice Indonesia juga terbilang spektakuler. Kolaborasi musisi Tanah Air lintas generasi akan mewarnai kompetisi nanti. Anggun C. Sasmi, Titi DJ, Armand Maulana akan dipadukan dengan duet coaches dari golongan muda, Vidi Aldiano dan Nino RAN.

“Kita itu memilih juri yang kredibel. Semua juri yang kita pilih kredibilitasnya tinggi dalam dunia musik,” kata Angela Tanoesoedibjo selaku Managing Director GTV.

Seperti pada acara-acara The Voice di negara lain, babak Blind Audition akan menjadi tayangan paling dinantikan. Pada babak ini para coaches akan memilih langsung peserta di atas panggung sambil duduk membelakanginya. Blind Audition bertambah menjadi lebih seru ketika para coaches berebut meyakinkan satu peserta untuk masuk ke dalam skuad asuhannya.

Keseruan juga tak berhenti di sana, setelah babak Blind Audition akan ada babak lainnya seperti Knock Out, Battle Round, Live Round, hingga babak Semi dan Grand Final.

Berbeda dari ajang pencarian bakat lainnya, The Voice Indonesia mencari talenta muda baru dari suaranya.

“Targetnya tentunya kita ingin melahirkan musisi-musisi yang baru untuk Indonesia yang berkualitas yang suaranya betul-betul luar biasa karena at the end of the day kita inginnya mempunyai inspirasi musisi yang luar biasa yang dinilai dari suaranya saja,” ujar Angela.

Acara The Voice Indonesia akan dipandu oleh Ananda Omesh dan Astrid Tiar. Acara ini akan mulai tayang perdana di GTV pada Kamis 1 November 2018 pukul 19.00 WIB.

(sus)