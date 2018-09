SEOUL – Super Junior (Suju) memiliki malam yang seru bersama Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana dalam jamuan makan malam di Blue House, Korea, pada Senin, 10 September 2018 lalu.

Baca Juga: Usai Berciuman, Tara Basro dan Richard Kyle Tonjok-Tonjokan

Bukan Suju namanya bila mereka tidak melakukan hal yang lucu. Guyonan hadir dari mulut Leeteuk. Dalam perbincangan malam itu, pria 35 tahun ini mengaku menyukai perempuan Indonesia.

Namun, pernyataan berikutnya lah yang sukses membuat Presiden Jokowi tertawa. “Abang Jokowi,” begitu ucap Leeteuk memanggil Presiden Jokowi.

Leeteuk speak in bahasa

"Saya suka gadis indonesia"

that's mean "I like Indonesian girls"

and he called Mr. Jokowi "Abang Jokowi" lmao

"Abang" is like "oppa/hyung" 😂😂😅#SuperJuniorDiplomacy #SUPERJUNIOR @SJofficial pic.twitter.com/NXlOvhmdG2— 🍁R I E Z A🌸 (@tteokpoKyu) September 11, 2018